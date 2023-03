Le Top 2023 des villes et villages où il fait bon vivre dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 4 mars 2023 à 06:31

Comme chaque année depuis 3 ans, l’association « Villes et villages où il fait bon vivre » a publié son top 500 la semaine dernière. Le classement se distingue en deux palmarès : celui des villages (pour les communes de moins de 2.000 habitants) et celui des villes (communes de plus de 2.000 habitants). Quel est le bilan pour les Pyrénées-Orientales ? Le département se classe-t-il mieux que l’année dernière ?

Les 34.820 communes de France métropolitaine sont analysées et jugées selon 198 critères dont 167 provenant de l’INSEE et 31 d’organismes publics officiels. Ils sont regroupés en plusieurs catégories : la qualité de vie, la sécurité, les transports, les commerces et les services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs, la solidarité et l’attractivité immobilière. Cette année, une nouvelle catégorie a été ajoutée : celle de la protection de l’environnement, notamment avec la qualité de l’air.

Les 2 villes et 3 villages classés dans les Pyrénées-Orientales

Deux villes des Pyrénées-Orientales font partie du Top 500 des villes : Perpignan à la 74e place et Cabestany qui occupe la 125e place.

Seuls 3 villages des Pyrénées-Orientales se situent dans le classement du Top 500 des villages où il fait bon vivre : Montescot arrive à la 79e place et se classe donc dans le Top 500. Il faut dépasser la deuxième moitié du classement pour retrouver les deux autres villages du département : Peyrestortes à la 257e place et Villeneuve-la-Rivière qui occupe la 278e place.

Et les années précédentes ? Perpignan en perte de vitesse à l’inverse Cabestany

Si Angers et Guéthary restent en tête de leur classement respectif, le classement de ces villes et villages où il fait bon vivre évolue chaque année et laisse apparaître aussi bien de belles remontées que des dégringolades.

En 2021, Perpignan occupait le 58e place de ce Top 500 des villes et Cabestany finissait de justesse dans la première moitié avec sa 234e place. Pour le Top 500 des villages, seule Montescot figurait au classement, à la 226e place. L’année dernière Perpignan se classait à la 65e place tandis que Cabestany occupait la 204e place du palmarès. Montescot, désormais 102e, était rejointe par deux autres villages du département des Pyrénées-Orientales : Peyrestortes à la 252e place et Villeneuve-la-Rivière à la 264e place. Depuis le début de ce palmarès effectué par l’association « Villes et villages où il fait bon vivre », il faut donc noter que Perpignan perd des places chaque année, passant ainsi de la 58e place en 2021 à la 74e pour cette année 2023. À l’inverse, Cabestany ne cesse de remonter dans le classement et gagne même 79 places entre 2022 et 2023. Elle est même classée 10e parmi les 508 villes françaises qui comptent entre 10.000 et 20.000 habitants. Une belle performance pour cette ville des Pyrénées-Orientales.

À noter également la remontée assez impressionnante du village de Montescot qui était 226e en 2021 et 79e cette année. Elle occupe donc naturellement la 1ère place des communes du département où résident entre 500 et 2.000 habitants.