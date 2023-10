Pyrénées-Orientales, quels risques de catastrophes et comment y faire face ?

Dans le cadre de la journée nationale de la résilience et pour la réduction des risques de catastrophes, le ministère de l’Intérieur organisait partout en France des ateliers «tous résilients face aux risques». L’occasion de questionner la préfecture sur les risques qui menacent les Pyrénées-Orientales.

Quels risques naturels et/ou industriels dans les Pyrénées-Orientales ?

Selon la préfecture, le département est soumis à tous les risques liés à la météo : tempêtes, chutes de neige, inondations, crues torrentielles, coulées de boue. Les Pyrénées-Orientales entre terre et mer peuvent subir des événements tels que les vagues-submersion, submersions marines, tsunamis, mais aussi glissements de terrain, chutes de blocs ou avalanches.

Pour ce qui est des risques industriels, si peu de sites comportent un danger pour la population, c’est la situation géographique de département frontalier avec l’Espagne et l’Andorre qui engendre des risques liés au transport. «Le risque industriel est effectivement peu présent mais le risque dû au transport de matières dangereuses est prégnant, a minima sur l’ensemble du linéaire de l’A9, de la RN 116 et des principales routes départementales. Il est aussi présent sur les lignes SNCF en direction de Barcelone et de Port-Bou. La présence de l’aéroport rend possible un accident aérien d’ampleur,» nous confie la préfecture.

Pour les services de la préfecture, il est primordial de se préparer aux risques et aux procédures mises en place dans sa commune. «Le code de la sécurité intérieure précise que chaque citoyen est acteur de sa propre sécurité. Un citoyen informé des risques qui concernent sa commune connaîtra, grâce au Document communal d’information sur les risques majeurs (DICRIM), les conduites à tenir pour éviter de se mettre en danger.» Ce document est consultable et téléchargeable sur les sites internet des communes. Exemple avec le Dicrim de Perpignan, d’Argelès-sur-mer ou Font-Romeu.

Des ateliers pour acquérir les bons réflexes

Ce samedi 14 octobre, l’Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement organisait sur la commune du Barcarès une opération afin de «familiariser le public aux risques d’inondation et de feu de forêt.»

Selon la préfecture, les communes s’exercent régulièrement en mettant en œuvre le plan communal de sauvegarde. «La commune se tient prête à agir efficacement sur plusieurs axes.

La ville travaille ses procédures d’information et d’alerte de la population, en particulier en ce qui concerne les établissements scolaires, les établissements sensibles (Sanitaires et sociaux …), et les personnes vulnérables.

La commune travaille son organisation de crise (PC communal) afin d’être apte à prendre en compte et traiter de nombreuses informations, et en déduire les actions à réaliser.

Elle travaille sa coordination avec les services d’urgence et le centre opérationnel départemental de la préfecture.»

Même s’il n’existe pas de statistiques sur les conséquences graves liées aux risques dans le département, la préfecture insiste : «les accidents graves dus à des crises dans le département sont le résultat de comportements dangereux (franchissements de passages à gué, tentatives de récupération de véhicules dans des parkings souterrains …), c’est pourquoi il est également important de faire des campagnes de prévention sur tous les risques majeurs qui informent les citoyens des « bonnes conduite à tenir » lors de ces évènements afin de ne pas mettre leur vie en danger inutilement.»

La ville de Perpignan organise des réunions publiques par quartier.

Lundi 16 octobre, se tenait la première des réunions pour le secteur centre.

Secteur Est : Mardi 17 octobre (18 h à 20 h), Mairie de quartier Est, 1 rue des Calanques.

Secteur Sud : Jeudi 19 octobre (18 h à 20 h), Mairie de quartier Sud, place de la Sardane.

Secteur Ouest : Lundi 23 octobre (19 h à 20 h 30), salle Bolte, rue Jean-Baptiste Lulli.

Secteur Nord : Mardi 24 octobre (18 h à 19 h), Mairie de quartier Nord, 210 av. du Languedoc.

La plateforme Géorisques fournit l’information de référence sur les risques naturels et technologiques. Chacun peut prendre connaissance des risques potentiels sur un territoire. Il suffit d’indiquer une adresse précise et les risques naturels, sont détaillés. Le site indique également date des dernières crues d’importance et fournit les conseils pratiques pour se préparer et se protéger avant et lors de la survenue d’une catastrophe. Des réponses sont apportées sur les démarches et les aides possibles.

Il est également possible d’accéder au Dicrim de sa commune. Sur ce dernier point, le site ne semble pas être complètement à jour. En effet, le Dicrim affiché pour Perpignan sur le site Géorgiques est encore celui élaboré sous la mandature de Jean-Paul Alduy. Pour rappel, Jean-Paul Alduy a cédé son fauteuil de maire en 2009.