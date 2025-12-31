Quels festivals feront vibrer les Pyrénées-Orientales en 2026 ?

Musique, photo, danse, cinéma… Les festivals des Pyrénées-Orientales brilleront par leur variété en 2026. Certaines programmations se précisent déjà, d’autres restent à confirmer, toutes promettent une année riche en culture et en diversité. Made in Perpignan a rassemblé la majorité des rendez-vous locaux : le calendrier s’annonce bien rempli.

On commence par le rendez-vous musique immanquable : Les Déferlantes au Barcarès. Aya Nakamura, Théodora, Adèle Castillon, Damso ou encore Gims et PLK… Les premiers noms de la programmation sont sortis. Pour les 20 ans du festival de musique, rendez-vous les 11, 12 et 13 juillet 2026. Les pass 3 jours sont déjà en ligne. Mais d’ici là, les fans de musiques ne seront pas en reste.

Les rendez-vous musicaux qui vont rythmer l’année

Côté Électro, cela commence dès la semaine prochaine en altitude, avec Garosnow à la station des Angles. Les DJ se relaieront aux platines. Au programme: Vladimir Cauchemar, Ascendant Vierge, Lay D et Upsilone. Autre rendez-vous de la scène électronique, le Solar Waves Festival se tiendra bien à Rivesaltes en août prochain. Les dates précises restent à confirmer.

En avril, le Festival de Musique Sacrée de Perpignan célébrera son 40ᵉ anniversaire du 16 mars au 4 avril. La Ville a annoncé une édition largement accessible et gratuite, avec des concerts “Florilèges” disponibles à partir d’un euro.

Toujours en musique, les 29 et 30 mai 2026, Les Ânes Têtus prendront possession du lac du Moulin au Soler le temps d’un week-end. Le festival veut mettre en avant la culture locale, tout comme la lutte pour la cause animale et pour des événements responsables. La billetterie est ouverte mais il faudra encore être patient pour découvrir la programmation 2026.

Bachus Festival, Ida et Vuelta, Pablo Casals, un été de festival dans les Pyrénées-Orientales

Honneur aux vins du Roussillon, le Bacchus Festival repart pour une nouvelle édition les 4, 5 et 6 juin. Au cœur d’un village d’exposants et de producteurs locaux, trois concerts par soirée. Cette édition verra se produire Ben Mazué, Vanessa Paradis, Claudio Capéo, Bon Entendeur ou encore Kyo.

2026 marque également les 30 ans de la Casa Musicale. Et son festival annuel ne manquera pas à l’appel. Ida y Vuelta se tiendra les 5, 6 et 7 juin. Capoeira, jazz, rumba gitane, rap, roller danse… une programmation éclectique, gratuite et ouverte à tous et toutes.

L’été sera aussi rythmé par le festival de musique classique Pablo Casals de Prades. Il se tiendra du 28 juillet au 8 août. Le recrutement des Jeunes Talents est déjà en cours.

La rentrée se fera avec Jazzèbre. La 38ᵉ édition est prévue pour septembre. La programmation est à venir. Pour patienter, la structure lance sa saison culturelle de janvier à avril, au Médiator. Plus de 20 évènements à Perpignan, Argelès, Cabestany, Collioure ou encore Ille-sur-Têt et Planèzes.

Septembre sonnera également au son du métal, le Pyrenean Warrior Open Air se tiendra le 12 sur le site de Juhègues à Torreilles. Trois groupes sont déjà annoncés pour cette 10ᵉ édition : Sortilège, Picture et Palantyr. Le « Befor » se tiendra la veille, sur le même lieu.

Enfin en novembre, le festival Aujourd’hui Musiques du théâtre de l’Archipel clôturera la saison des festivals musicaux.

Plusieurs événements doivent encore confirmer leur agenda précis. C’est le cas des Musicales de l’Agly qui devraient se tenir en juillet à Planèzes, au jardin Loubet de Sceaury. En attente aussi, le Fest’Ille Night a indiqué une nouvelle édition, au stade Jean Galia d’Ille-sur-Têt. Trois jours de concerts cet été sont prévus. La programmation est à venir. Idem pour le Festival de danse et musiques du monde d’Amélie-les-Bains.

Photo et cinéma pour ravir les adeptes d’images

L’agenda culturel sera aussi riche en images. L’emblématique festival international de photojournalisme Visa pour l’image posera ses valises à Perpignan du 29 août au 13 septembre prochain. Visites d’expositions, rencontres et débats pendant 15 jours. L’accès au festival est gratuit, sauf pour les professionnels qui font le choix d’un pass “semaine pro” garantissant des accès privilégiés pour 35 euros durant la première semaine.

La 61ᵉ édition de Confrontation, le festival de cinéma de l’Institut Jean Vigo se tiendra du 6 au 10 mai à L’Arsenal. Pour montrer ce que le cinéma dit de la société, 70 films seront présentés. Aux projections s’ajouteront les rencontres avec les cinéastes, historiens et historiennes ou encore critiques et activistes.

Côté cinéma, l’annonce des dates des Ciné-rencontres de Prades, traditionnellement en juillet, sera à suivre. De même pour le festival des cinémas arabes Sirocco en novembre et le festival Courts-Circuit 66 qui met à l’honneur les courts-métrages à travers le département. Le cinéma se mêlera également à la musique et à la gastronomie à Thuir en septembre pour l’édition de Pellicu-Live. Le parc Paluda verra défiler masterclass, concerts et shows de chefs.

Autres temps forts à suivre, la Fête du travailleur catalan se tiendra comme à son habitude le dernier week-end de juin. Le festival Urb’Art d’Argelès devrait revenir, aussi en juin, pour mettre en avant le street art. En septembre, le festival de disques et de bandes dessinées FID&BD reprendra quant à lui ses quartiers à Perpignan pour une 38ᵉ édition.

Certaines annonces encore en attente : parmi elles, Voix de femmes à Maury qui devrait se tenir en juin. Le Live au Campo prévu en novembre sans confirmation pour le moment. La huitième édition du festival de spectacles vivants et cinéma de Port-Vendres, Pignon sur mer. Le Petit festival de la Côte Vermeille devrait également faire son retour en version grand format. À partir de 2026, l’organisatrice relance un nouveau cycle de quatre ans dédié au temps. La saison culturelle s’annonce intense, il ne reste plus qu’à faire votre propre programme !