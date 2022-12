Quels livres pour Noël ? Les coups de cœur des libraires catalans

Née à Perpignan, Nathalie Saladin vit toujours dans les Pyrénées-Orientales. Elle aime aborder dans ses romans plusieurs thèmes – la résilience, la liberté, les relations humaines et familiales – dans un mélange de secrets et de sentiments. « La fille d’après » est son 3e roman édité aux Presses Littéraires.

Avec La fille d’après , Nathalie Saladin vous embarque dans un thriller psychologique avec Rodolphe et Adrien, deux amis d’enfance qui se sont disputés à cause d’une fille. Cette dispute est-elle à l’origine de l’accident qui a rendu Adrien paraplégique ? En revenant sur ses terres natales après 7 ans d’errance, Rodolphe va peut-être en apprendre plus sur la vérité.

Cette fois, votre roman se passe près de chez vous. Pourquoi ? Après 24 heures et une nuit qui est un roman noir, se déroulant la nuit, en hiver, entre Paris et le Canada, j’avais envie de chaleur, de lumière et de plage. En toute logique, notre belle région m’a semblée idéale pour planter le décor d’une nouvelle intrigue !

Une idée pour votre prochain roman ? Oui. J’ai envie de revenir à un univers plus sombre, un peu comme dans 24 heures et une nuit mais dans un style différent. Dans 24 heures, j’abordais les thèmes de la criminalité et du terrorisme. Dans mon prochain roman, j’aimerais parler de dérèglement climatique, de manipulation et de jeux de pouvoir. J’ai déjà le scénario et les personnages bien en tête, et j’ai même commencé à écrire les premières pages.