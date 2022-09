Rentrée littéraire 2022 | Les coups de cœur des libraires de Perpignan

Une terrible délicatesse de Joe Browning Wroe. « William est tiraillé entre l’amour inconditionnel de ma mère qui le rêve en chanteur lyrique et son oncle qui voudrait tant le voir reprendre son entreprise d’embaumeur. En ce froid mois d’octobre 1966 la Grande Bretagne vit la pire catastrophe de son histoire. Un terril s’effondre un village tuant des dizaines d’enfants. La vie de notre héros en sera à jamais bouleversée. » Un beau roman sur le deuil, l’amour familial et l’amitié.

La nuit des pères de Gaëlle Josse. « Tout explosait dans la maison, tu fracassais tout, mais il restait des reflets d’arc-en-ciel dont tu ne pourrais jamais voler la beauté. »

« Gaëlle Josse est une autrice à découvrir absolument ! Elle manie la plume avec talent et nous propose toujours des romans coup de poing. Ce nouveau roman ne déroge pas à la règle : elle nous frappe une nouvelle fois en plein cœur ! Elle explore la fragilité humaine, décortique les émotions enfouies, et pose des mots sur les maux. Ce récit est une main de fer dans un gant de velours. Très fort et bouleversant. »



Clara lit Proust de Stéphane Carlier. Et si Stéphane Carlier nous livrait le secret pour enfin lire Proust ? Assurément le bonbon de cette rentrée littéraire ! Clara mène sa petite vie, travaille chez Cindy coiffure sans grande conviction. Les clientes défilent, leurs histoires aussi. Puis, un beau jour, elle découvre Proust et là, c’est la révélation. Ses journées ne sont plus rythmées que par la lecture de À la recherche du temps perdu, comme envoûtée.