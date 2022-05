Qui sont les 170.000 enfants et adolescents handicapés en structures médico-sociales ?

Concernant les âges, là encore, des disparités existent. 40% des enfants accompagnés ont entre 11 et 15 ans, 25% entre 6 et 10 ans, 14% entre 16 et 17 ans. Les ITEP, qui se démarquent déjà par une présence importante de garçons, accueillent une forte proportion de 11-15 ans (58%). Les plus de 18 ans représentent 24% des enfants accueillis en IME. Pour les plus jeunes, ce sont les services qui sont privilégiés. Dans ces établissements, 9% des enfants sont des 0-5 ans et 35% des 6-10 ans.