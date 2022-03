Emploi | La concentration dans les grandes zones d’emploi continue progressivement

En France, outre l’l’Île-de-France, trois grands espaces déterminent les zones d’emploi : la « diagonale des faibles densités », la « façade Manche – Centre-Ouest » et le « U de la croissance ». C’est dans cette dernière zone que l’emploi augmente le plus entre 1975 et 2018 (+0,9% en moyenne par an). La part du nombre d’emploi dans le « U de la croissance » passe de 34,2% à 40,9% entre 1975 et 2018. Sur la même période, cette part diminue de 4,5 points dans « la diagonale des faibles densités » et de 2 points dans celle de la « façade Manche – Centre-Ouest ».