Rapport du GIEC | Il est encore temps d’agir pour sauver la planète !

D’après Hans-Otto Pörtner, « En restaurant les écosystèmes dégradés et en préservant efficacement et équitablement 30 à 50% des habitats terrestres, océaniques et d’eau douce, la société profitera de la capacité qu’à la nature d’absorber et de stocker le carbone et nous accéderons plus vite à un développement durable ». Mais pour y arriver « la volonté politique et un financement adéquat sont essentiels ».

L’urbanisation croissante, les inégalités sociales, l’utilisation non durable des ressources naturelles, les pertes et les préjudices créés par une pandémie compromettent le développement futur de la planète.