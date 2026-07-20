Réconcilier tourisme et environnement : Un laboratoire sur roues parcourt les Pyrénées pour questionner l’avenir de la montagne

Un camion qui fait le pari de l’éducation à l’environnement. Cet été, le Science Tour traverse les Pyrénées pour sensibiliser à leur biodiversité et leur préservation. Et en pleine saison touristique, les vacanciers sont sensibles à leur propre impact environnemental. Pour la première fois, le projet est mené de part et d’autre de la frontière franco-espagnole. Reportage lors de son passage à Collioure dans les Pyrénées-Orientales.

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Collioure a pris ses airs de vacances en ce début de mois de juillet. Alors que les touristes abondent et que la plage se remplit, une équipe entend bien profiter de l’affluence pour sensibiliser les vacanciers. Le camion du Science Tour s’est en effet installé face à la mer pour la journée. Au cœur de ce laboratoire sur roues, des familles défilent et découvrent les enjeux environnementaux qui traversent les Pyrénées.

Reconnaîtrons-nous les Pyrénées dans 20 ans ?

« Cette année, on a voulu articuler le Science Tour autour d’une question : ‘Comment reconnaître les Pyrénées ? Et comment continuer à les reconnaître' », détaille Camille Miquel, coordinatrice du projet pour l’association des Petits Débrouillards. Au fil des ateliers déployés autour du camion, le public découvre en effet la faune et la flore du territoire, avec par exemple l’existence du desman, le « rat-trompette”, endémique des Pyrénées.

Le Science Tour veut aller au-delà de l’observation. Autour d’une maquette présentant le cycle de l’eau d’un bassin versant, les enfants sont encouragés à manipuler. Romane, animatrice, et Camille leur demandent de positionner leurs maisons là où ils le souhaitent. Qui sera le plus à l’abri des inondations lorsque la pluie tombe. D’ailleurs, où va-t-elle ? Les animatrices arrosent la maquette pour rendre son chemin visible. Une petite éponge permet d’expliquer le rôle des zones humides et les conséquences de l’artificialisation des sols. Camille pose un faux mégot dans le lit de la rivière. « Cette pollution, il faut la récupérer le plus tôt possible, explique-t-elle en faisant rouler le mégot au fil de l’eau jusqu’à l’embouchure. Sinon, elle tombe dans la mer. Et là, on a beaucoup de mal à la récupérer. »

Les visiteurs confrontés à leur propre impact sur l’environnement

Car si les Petits Débrouillards font voyager ce Science Tour depuis 2012, il a progressivement intégré la question de l’impact de l’homme sur l’environnement des Pyrénées. Un espace est d’ailleurs consacré à la question. « C’est une partie du parcours qui est un petit peu plus dure, mais cela nous a semblé important. Beaucoup de personnes viennent en vacances depuis des années, sans prendre conscience de l’impact que cela peut avoir. » La question de l’avenir des Pyrénées est malgré tout de plus en plus prégnante.

Une semaine après l’incendie de Trévillach qui a ravagé des hectares dans le département, difficile de faire comme si de rien n’était, confie une mère de famille qui vient régulièrement en vacances dans les Pyrénées depuis une vingtaine d’années. « On ne pense pas constamment à tout cela, et en même temps, j’espère pouvoir admirer ces paysages encore longtemps. » Le Science Tour confronte notre rapport aux événements causés par le dérèglement climatique. Incendie et sécheresse, nous rendent-ils en colère, tristes, nostalgiques ou encore indifférents ? Romane et Louis ont animé le Science Tour aux Angles, le 14 juillet. « Les personnes présentes nous ont beaucoup parlé de leur colère face à l’incohérence des décisions politiques. »

Définir les Pyrénées collectivement, de part et d’autre de la frontière

La fin du parcours questionne d’ailleurs les participants sur leur rapport aux Pyrénées. Comment les imaginent-ils dans le futur ? Qu’est-ce qu’elles leur évoquent ? Qu’est-ce qu’ils aimeraient voir conservé ? Chacun note sa réponse sur une feuille ensuite étendue. Certains espèrent voir le tourisme devenir plus vertueux, d’autres veulent continuer à voir de la neige en altitude. Alors que le camion doit parcourir des dizaines de communes d’ici le 31 août, les réponses vont s’accumuler pour, petit à petit, esquisser le présent et le futur des Pyrénées. Et pour la première fois, à travers la frontière. Les Petits Débrouillards ont travaillé en lien avec le centre d’éducation à l’environnement Alt Ter en Espagne pour devenir un projet transfrontalier. Le camion a déjà passé une semaine en Catalogne sud.

« Avant, on parlait des Pyrénées françaises, maintenant on parle d’un territoire dans son ensemble, sans différencier les langues », se réjouit Camille.

Le camion du Science Tour s’est renouvelé à partir de cette coopération. Une réunion transfrontalière de deux jours a permis de questionner les problématiques à mettre au cœur du dispositif. Au sein du parcours, des outils pédagogiques communs ont été conçus en français, catalan et castillan. De quoi faire voyager le Science tour à travers les reliefs. Le camion reste dans les Pyrénées-Orientales jusqu’au 28 juillet, avant de rejoindre l’Aude, l’Ariège, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne pour le reste de l’été.

Prochains passages du Science Tour dans les Pyrénées-Orientales :



21/07/2026 : Elne – 10h00 -17h

22/07/2026 : Opoul-Périllos – 9h30-17h00

26/07/2026 : Cucugnan – 10h00-16h30

27/07/2026 : Duilhac-sous-Peyrepertuse – 10h00-16h30

28/07/2026 : Vingrau – 14h00-17h00

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