Revue de presse du 7 juin 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Viticulture, tourisme, immobilier… Quels impacts ont la canicule, les restrictions des usages de l’eau, ou encore la guerre au Moyen-Orient sur ces secteurs d’activité ? Ce dimanche 7 juin 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux.

Enfant juif caché pendant la guerre, Charles témoigne de son internement à 5 ans au camp de Rivesaltes. Également dans les colonnes nationales, le printemps de la liberté d’expression et le débat sur l’aide à mourir. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

La Tribune / Guerre au Moyen-Orient : faut-il craindre un retournement dans le tourisme ?

« Le conflit au Moyen-Orient a mis sous tension les économies mondiales. Dans le sud de la France, les professionnels du tourisme abordent la saison estivale avec un état d’esprit contrasté et des dynamiques différentes. » Témoignages de Paul Bessoles, directeur du camping Le Dauphin à Argelès-sur-Mer et vice-président de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air Occitanie, et Sannac, président de l’UMIH des Pyrénées-Orientales et vice-président national de la branche hôtellerie.

Le Figaro / Ces vignerons qui installent des panneaux photovoltaïques pour faire face aux aléas du climat

Pour préserver leurs ceps des épisodes de canicule, de grêle ou de gel tardif, de plus en plus de vignerons font le choix des panneaux photovoltaïques. Le quotidien national cite notamment en exemple le domaine de Nidolères dans les Pyrénées-Orientales, qui fait « figure de pionnier avec 4,5 hectares de vignes plantées sous un dispositif agrivoltaïque dès 2018. »

Économie matin / Eau : des restrictions d’usage commencent à s’appliquer en France

Le département des Pyrénées-Orientales a fait l’objet cette semaine d’un nouvel arrêté « sécheresse » préfectoral. Parmi les plus touchés, ils ne sont pas les seuls. « Plusieurs départements français instaurent des mesures de restriction de l’usage de l’eau après la récente vague de chaleur. Cette situation préoccupante révèle la fragilité croissante de nos ressources hydriques face aux épisodes climatiques extrêmes. »

Les Échos / Les acheteurs en immobilier sortent peu à peu du déni climatique

« Les risques climatiques entrent désormais dans le choix immobilier de 77 % des candidats à l’acquisition, selon un sondage OpinionWay pour Orpi. » Son président Guillaume Martinaud évoque dans son interview les Pyrénées-Orientales : « il y a régulièrement une interdiction de remplir les piscines à cause de la sécheresse, cela fait réfléchir ».

Ouest France / « Une trouille immense » : des enfants juifs cachés racontent la guerre, « entre miracle et tragédie »

« Ils étaient enfants, et ils étaient juifs, dans la France antisémite de Vichy. Reine et Charles ont raconté leur vie d’enfant caché pendant la guerre à des collégiens, au Site-Mémorial du Camp des Milles, près d’Aix-en-Provence. » L’histoire de Charles est également liée à celle du camp de Rivesaltes où il fut interné à l’âge de 5 ans avec sa famille. Rachitique et couvert de vermine, il sera confié par sa mère à l’Oeuvre des secours à l’enfance.

L’Humanité / Au Printemps de la liberté d’expression, l’extrême droite s’érige en « résistante » face au « totalitarisme » de gauche

« La préfecture des Pyrénées-Orientales accueillait ce week-end la troisième édition du Printemps de la liberté d’expression. Un événement cher à Louis Aliot, son maire RN. Boualem Sansal et Éric Naulleau faisaient partie des têtes d’affiche de cette droite décomplexée décidée à renverser les pôles. »

La Croix / Aide à mourir : sénateurs et députés réunis pour la forme avant la dernière ligne droite

En commission mixte paritaire, sénateurs et députés ne sont pas parvenus à un compromis sur la proposition de loi créant un droit à l’aide à mourir. « Côté Assemblée nationale, les deux élus désignés par le Rassemblement national, Sandrine Dogor-Such (Pyrénées-Orientales) et Christophe Bentz (Haute-Marne) se sont signalés, lors des débats, parmi les voix les plus virulentes contre ce projet. »

Tout au long de l’année, vous pouvez nous soutenir et financer plus de temps d’enquête pour nos journalistes ➡️ Je participe à votre campagne de dons ✊🏻