Revue de presse du 1er mars 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 1er mars 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux : l’initiative du Médicobus en milieu rural, les élections municipales à Perpignan et à Elne.

Également dans les colonnes nationales, l’agression de trois policiers à Perpignan, et des cheptels sous surveillance. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la revue de presse du dimanche 22 février 2026.

Le Médicobus, un cabinet médical itinérant

Dans les Pyrénées-Orientales, un cabinet médical nomade sillonne les routes pour réduire la fracture médicale. Dans ce territoire montagnard, le Médicobus apporte du soin et du lien. Masque sur le nez sous un ciel bleu, Romane (son prénom a été modifié) est venue pour un mal de tête qui la maltraite depuis une bonne semaine. Sans médecin traitant, dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous rapide chez un praticien, elle a pris sa voiture, roulé presque une heure sur les routes sinueuses des Pyrénées catalanes jusqu’à atteindre le village de Reynès.

Élections municipales à Elne et Perpignan

Après dix-neuf ans de mandat, le maire communiste d’Elne, dans les Pyrénées-Orientales, a décidé de passer la main. Un pari risqué à l’heure où l’extrême droite menace. Il arrive avec deux cafés à la main et un petit sourire en coin. « Vous voulez lequel ? », se marre Nicolas Garcia en posant les deux tasses sur la table. L’un des mugs est sérigraphié aux couleurs de la commune d’Elne. L’autre affiche « islamo-gauchiste » en lettres rouges. « Celui-là, je le sors quand je reçois un gros patron ! »

Aux commandes de Perpignan et de ses 120 000 habitants depuis six ans, Louis Aliot s’est peut-être dit que ne pas faire grand-chose restait la meilleure garantie de tenir la vitrine en ordre. L’arrière-boutique, elle, est sens dessus dessous, mais le matois dirigeant lepéniste ne s’en inquiète pas, sûr de sa réélection. En cas de victoire, son mandat pourrait ne pas excéder quelques mois : dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national, le parquet a requis contre lui trois ans d’inéligibilité.

Le Télégramme / Quels sont les points chauds en France à 20 jours du scrutin ?

Des villes qui pourraient basculer et des scrutins qui s’annoncent serrés : la compilation des sondages d’opinion sur les élections municipales 2026 publiés jusqu’ici montre qu’à 20 jours du premier tour, rien n’est encore écrit. (…) Les élus nationalistes semblent de plus en plus s’installer dans les sièges des mairies, particulièrement dans le Sud. À Perpignan, le sortant Louis Aliot (RN) devrait conserver son poste de manière très confortable (sa liste est créditée de 43 % au premier tour).

Louis Aliot classé 3e. Sur le papier, les chances de conquête du RN, qui détient une quinzaine de villes dans le pays, sont limitées. Mais une victoire à Toulon ou à Nîmes, voire à Nice, où son allié Eric Ciotti ferraille contre le sortant Christian Estrosi, changerait la lecture du scrutin. Quant à un succès de Franck Allisio à Marseille , il constituerait un tremblement de terre à l’échelle du pays.

Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon en meeting à Perpignan

Les Échos / A Perpignan, Bardella et Mélenchon veulent installer leur duel avant la présidentielle

Les leaders respectifs du Rassemblement national et de La France insoumise seront tous les deux en meeting à Perpignan ce week-end pour soutenir leurs candidats aux élections municipales. Une confrontation aux allures de campagne nationale.

Jordan Bardella (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) tiendront chacun un meeting les samedi 28 février et dimanche 1er mars 2026, à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Militants et électeurs modérés contestent l’idée d’une ville où les extrêmes auraient le monopole de la parole.

Agression de trois policiers à Perpignan

Plusieurs policiers ont été pris à partie par un groupe de personnes alors qu’ils tentaient d’interpeller un homme en possession de stupéfiants. Aucune interpellation n’a encore pu être conduite dans le cadre de cette enquête.

Surveillance des cheptels des Pyrénées-Orientales

La surveillance, la vaccination et le traitement des animaux permettent de protéger non seulement les cheptels mais aussi la santé humaine à long terme. (…) « Les tiques du genre Hyalomma qui transmettent la fièvre hémorragique de Crimée-Congo sont désormais présentes sur le pourtour méditerranéen, ajoute Gilles Salvat. On a détecté des spécimens, pour certains infectés, en Corse et dans les Pyrénées-Orientales. Il faut s’attendre à voir apparaître des cas humains dans les années qui viennent. »