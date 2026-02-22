Revue de presse du 22 février 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 22 février 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux : l’union des droites et de l’extrême droite à l’épreuve des élections municipales et intercommunales.

Également dans les colonnes nationales, l’adaptation aux futures sécheresses et au manque d’eau potable, des expérimentations au grand four solaire d’Odeillo, et la fin des fin des zones réglementées liées à la dermatose bovine… sauf dans Les Pyrénées-Orientales. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la revue de presse du dimanche 15 février 2026.

Zoom sur les Municipales 2026

Le Monde / Echec de la charte lancée par le RN pour attirer les maires de droite

A quinze jours de la date limite des dépôts de candidature, quelques dizaines de chartes seulement auraient été paraphées. En cause, notamment, une opération jugée en « complet décalage » avec la réalité du « terrain ». (…) « Globalement, cette charte n’est pas très utile dans les territoires où nous sommes implantés et discutons déjà avec les maires », balaie Julien Gabarron, député et responsable de la fédération de l’Hérault. Aucune des 341 communes de son département, dont cinq des neuf circonscriptions ont basculé dans l’escarcelle du RN et de ses alliés en 2024, ne fera l’objet d’une charte. Zéro, aussi, dans les Pyrénées-Orientales.

Marine Le Pen a beau faire appel au «localisme», sa formation rencontre des difficultés à s’implanter. Car gérer des communes signifie passer des compromis, ce qui reviendrait à se renier, analyse le sociologue Philippe Lamy. (…) En 2020, le résultat fut mitigé. Perpignan ville de droite est gagnée mais le score à Paris fut catastrophique. Fort de son succès aux élections de 2024, le RN décide de nouveau de conquérir des municipalités à partir de ses points forts. Mais le RN n’a toujours pas de stratégie nationale d’alliance pour le second tour.

Pour lutter contre le narcotrafic, Franck Allisio veut créer une brigade anti-stups au sein de la police municipale. Son modèle ? Perpignan, dirigée par le maire RN Louis Aliot. En mars 2021, cette PM a créé en son sein le Groupe opérationnel de soutien tactique (Gost), une unité d’une petite dizaine d’agents dotés de moyens lourds (gilets pare-balles et casques, tireur flash-ball dans chaque véhicule, etc.) qui se consacre quasi exclusivement à la lutte contre le trafic de drogue.

Intercommunales, l’autre élection de mars 2026

LR est traversé de tensions internes sur l’attitude à adopter face à l’extrême droite pour les municipales. (…) Pas d’adversaire d’extrême droite non plus pour les maires LR de Brignoles et de Sainte-Maxime, dans le Var, ou celui de Canet-en-Roussillon, dans la métropole de Perpignan, ville dirigée par Louis Aliot. Dans toutes ces zones, les élections des présidents d’agglomération, moins scrutées par les médias et les sièges nationaux, pourraient apporter des preuves plus tangibles d’un rapprochement entre la droite et l’extrême droite.

Dotés de prérogatives de plus en plus nombreuses – gestion des déchets et de l’eau, petite enfance… -, les élus des 1254 intercommunalités françaises doivent être désignés en mars, en même temps que les conseillers municipaux, mais leur action peine à émerger dans la campagne. (…) Les jeux d’alliances peuvent conduire à l’élection d’un président d’une autre couleur politique que le maire de la plus grande ville. Ce désalignement s’observe à Marseille , Lille, Avignon, Cherbourg ou encore Tours, au détriment de la gauche et en faveur de la droite ; à Perpignan, au grand dam du Rassemblement national (RN) et en faveur des Républicains.

Sécheresse et eau potable

Perpignan (Pyrénées-Orientales), qui compte 120 000 habitant·es, est la plus grande commune dirigée par le Rassemblement national, et ce depuis 2020. C’est aussi un territoire marqué par la sécheresse et le manque d’eau potable. Son maire et vice-président du parti, Louis Aliot, souhaite construire un nouveau quartier de 34 hectares avec 800 nouveaux logements. Au programme : 20 000 mètres carrés de bureaux et commerces, et des bâtiments publics, dont un groupe scolaire.

À un mois des municipales, l’association Oxfam, proche de la gauche, analyse dans un rapport publié mardi les initiatives des communes qui agissent pour protéger leurs populations des effets du changement climatique. (…) À Fréjus (Var) par exemple, la municipalité a autorisé la construction d’un parking souterrain exposé au risque de submersion marine et, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), le conseil municipal soutient une zone d’aménagement concerté sans avoir évalué la disponibilité d’eau potable à long terme.

S’il a plu des cordes pendant plusieurs semaines en ce début 2026 dans le sud de la France, les habitants des Pyrénées-Orientales en particulier se souviennent encore douloureusement de la sécheresse qui a sévi en 2022 et 2023, des restrictions qui ont pesé sur les usages de l’eau, et des bouteilles d’eau qu’il a même fallu acheminer jusqu’à certaines communes à sec.

Expérimentations au grand four solaire d’Odeillo

Alors que les projets de retour sur la Lune se multiplient, et cette fois-ci pour s’y implanter durablement, comment respirer sur un astre sans atmosphère ? (…) Au sein du laboratoire Procédés, matériaux, énergie solaire (Promes-CNRS), spécialisé dans les technologies de concentration solaire, nous travaillons à la validation du concept de base de la pyrolyse qui pourra à l’avenir être déployé sur la Lune. Implanté sur le site du grand four solaire d’Odeillo (Pyrénées-Orientales) en Occitanie, le laboratoire dispose d’infrastructures expérimentales uniques au monde vouées à l’étude des procédés hautes températures.

Dermatose bovine : fin des zones réglementées… sauf dans les Pyrénées-Orientales

A la veille de l’ouverture du Salon de l’Agriculture à Paris, Annie Genevard a annoncé sur France Inter qu’il « n’y avait plus aucun cas de dermatose en France». En conséquence la ministre de l’Agriculture précise que « toutes les zones réglementées » sont levées, « à l’exception d’un tout petit morceau des Pyrénées-Orientales qui dépend d’un cas en Espagne ». Le dernier cas de dermatose nodulaire contagieux remonte au 2 janvier.