Revue de presse du 14 juin 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ancien élu de la majorité de Louis Aliot, un agent municipal de Perpignan arborant un tatouage nazi a été pour l’instant suspendu. Ce dimanche 14 juin 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux.

Également dans les colonnes nationales, l’affaire Patrick Bruel et cette plainte en 2019 à Perpignan, et des vols de cuivre qui ciblent les clubs de sport du département. Côté économie : la guerre des bouchons de liège, le business des éboulements, et une centrale virtuelle inaugurée par EDF à Baixas. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

Libération / Un ancien élu de la majorité RN arborant un tatouage nazi suspendu de son poste d’agent municipal

« Il aura fallu un article de presse pour que la municipalité écarte un agent portant une devise nazie sur le bras. La mairie de Perpignan a suspendu mardi 9 juin un employé municipal arborant un tatouage reprenant une devise SS, après les révélations du média d’investigation Reflets ».

TF1 / « Ça va coûter des milliers d’euros » : des clubs de sport ciblés par des voleurs de cuivre dans les Pyrénées-Orientales

Les clubs de sport du département sont devenus la cible des voleurs. « Ils ont ouvert les trappes de sécurité pour couper le cuivre, les câbles. Beaucoup de dégâts pour 1,50 mètre de cuivre » raconte, dépité, le président du club de football de Saleilles.

Le Monde / Patrick Bruel mis en examen pour viol : les affaires au cœur de l’accusation

« Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, mercredi 10 juin dans la soirée, pour des faits dénoncés par quatre plaignantes. » Certains de ces faits remontent à la venue du chanteur pour le festival des Déferlantes dans les Pyrénées-Orientales en 2019.

La Tribune / Filière française du liège : cette guerre des bouchons qui cache une crise plus profonde

« Le conflit au Moyen-Orient a des répercussions sur les coûts de la fabrication de bouchons. Pour y pallier, la fédération française du liège propose une ‘surcharge temporaire’ sur les prix. Dans les Pyrénées-Orientales, l’entreprise Diam Bouchage plaide pour une autre stratégie. Un désaccord qui révèle de profondes divisions au sein de la filière. »

Les Échos / Coulées de boue, chutes de pierres : le boom du business des éboulements

Le journal économique évoque dans son sujet la société Ozone travaux spéciaux, dans les Pyrénées-Orientales, dont l’activité est majoritairement liée au risque naturel dixit son cogérant Thierry Favillier. « Nous travaillons avec huit départements [dans le quart sud-ouest de la France], depuis plus de vingt ans pour certains, au travers d’accords-cadres de trois à quatre ans, pour répondre soit en préventif soit en curatif ».

Usine nouvelle / Après un pilote sur une centrale à gaz, EDF hybride dix barrages hydrauliques avec des batteries dans le sud de la France

« EDF Power Solutions a inauguré le 11 juin la centrale virtuelle Stockage Énergie Catalan (SEC), associant des batteries à dix barrages hydrauliques au fil de l’eau, à Baixas dans les Pyrénées-Orientales. »

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