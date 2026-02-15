Revue de presse du 15 février 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 15 février 2026, la revue de presse revient principalement sur LE sujet qui a mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux. Et ce sujet est politique : les Municipales à Perpignan avec en filigrane l’impact du procès en appel du FN sur la campagne du maire sortant Louis Aliot.

Également dans les colonnes nationales, la fermeture par la justice du magasin Cultura à Perpignan, la lutte contre le proxénétisme 2.0, et la tempête Nils. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la revue de presse du dimanche 8 février 2026.

Municipales à Perpignan

Le Figaro / À Perpignan, la situation judiciaire complexe de Louis Aliot

Favori dans la course à sa succession, le maire sortant pourrait être condamné en appel en juillet, dans le jugement en appel de l’affaire des assistants parlementaires du FN. Une possible peine d’inéligibilité qui, en cas de réélection, viendrait entraver le bon déroulement de son mandat. Lui aussi va devoir préparer un plan B. Le 7 juillet prochain, il n’y a pas que Marine Le Pen qui saura si sa mort politique sera prononcée ou non. Il y a également Louis Aliot, maire Rassemblement national (RN) de Perpignan (Pyrénées-Orientales), plus grande ville nationaliste depuis la conquête de 2020.

L’édile, qui peine à défendre son bilan, est toujours sous la menace d’une inéligibilité en cas de nouvelle condamnation dans l’affaire des assistants européens du Rassemblement national. Sur la défensive, entre déni et faux-fuyants : ainsi est apparu Louis Aliot (RN), maire sortant de Perpignan et candidat à sa propre succession , lors d’une réunion publique, le 5 février, dans le quartier Saint-Assiscle.

À un mois du scrutin, le conseil national du Parti socialiste a décidé de retirer l’investiture de son candidat, pourtant porteur d’une démarche unitaire, pour soutenir la liste Place publique et ses prises de droite. Au grand désespoir des militants locaux.

La gestion de Perpignan par Louis Aliot scrutée

Le Canard enchainé / À Perpignan, Louis Aliot fait mariner la ville

Menacé d’une peine d’inéligibilité au procès en appel des assistants du FN, l’édile frontiste entend malgré tout se faire réélire. Avec un bilan triomphal : sous son mandat, les dépenses de fonctionnement ont explosé, et le nombre de crimes et de délits a connu une forte hausse. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir recruté des flics municipaux…

L’arrivée de Louis Aliot (RN) à la mairie de Perpignan en 2020 a directement impacté les associations catalanistes. Ces dernières ne touchent plus de subventions. Des tensions qui révèlent la vision du Rassemblement national sur les régionalismes.

Procès en appel du FN

Me Aurélia Grignon a tenté lundi d’apporter des réponses rationnelles à la cour d’appel, quand son client, le 22 janvier, s’était noyé dans des approximations. Qui, de Louis Aliot ou de son avocate, aura le mieux convaincu la cour d’appel de Paris ? La question pourrait paraître saugrenue s’ils avaient peu ou prou dit la même chose. Mais ce n’est pas vraiment le cas.

Le Monde / Au procès en appel du FN, la défense critique de nouveau le jugement de première instance

Les avocats de Nicolas Bay, de Louis Aliot et d’un assistant parlementaire européen du Front national ont réclamé, lundi, la relaxe de leurs clients. (…) Pour la défense de Louis Aliot, le maire de Perpignan, Me Aurélia Grignon, qui a supplié la cour d’éviter « la mort politique de son client », qui a « toujours voulu être maire »et, s’il ne doute pas être réélu en mars, subirait en cas de condamnation « une déchéance immédiate ».

Fermeture par la justice du magasin Cultura de Perpignan

Le magasin Cultura de Perpignan a ouvert ses portes il y a six mois, mais n’a pas respecté toutes les procédures nécessaires à son installation. La justice a imposé sa fermeture, ce mercredi. En septembre 2025, l’enseigne Cultura s’est installée à Perpignan, dans les anciens locaux d’un magasin Decathlon. Mais l’arrivée de la chaîne de librairie, qui a plus de 110 points de vente en France, a agacé les commerçants du centre-ville.

Lutte contre le proxénétisme en ligne

Leur proposition de loi, examinée au Sénat ce mardi, vise plus spécifiquement les «managers» qui gravitent autour des créateurs et créatrices de contenu personnalisé pour adultes. Et si certaines pratiques sur OnlyFans et Mym relevaient bientôt du proxénétisme ? C’est l’objet d’une proposition de loi qui sera examinée ce mardi 10 février au Sénat. Élaboré par deux sénatrices LR, Marie Mercier (Saône-et-Loire) et Lauriane Josende (Pyrénées-Orientales), le texte, très court, prévoit la création d’un nouveau délit «d’exploitation sexuelle en ligne».

Tempête Nils

Le vent violent, provoqué par la tempête Nils, a eu raison des poteaux de rugby au stade Aimé-Giral de Perpignan (Pyrénées-Orientales), rapporte jeudi 12 février ICI Roussillon(Nouvelle fenêtre), qui précise que la tenue du match entre Perpignan et Pau samedi en Top 14 n’est pas remise en question à ce jour.