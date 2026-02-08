Revue de presse du 8 février 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 8 février 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux : l’effondrement d’un immeuble à Perpignan, le témoignage d’une jeune Perpignanaise sur le mal-logement, et la circulation rétablie sur la RD 66 après un éboulement.

Également dans les colonnes nationales, l’entreprise Payote lance le chantier de son usine à Perpignan, et la Méditerranée en première ligne face à la sécheresse. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la revue de presse du dimanche 1er février 2026.

Un immeuble s’effondre dans le quartier Saint Jacques à Perpignan

Un immeuble s’est effondré ce mardi matin à Perpignan. Heureusement, personne n’a été blessé, l’immeuble ayant été évacué préventivement en novembre dernier.

Une Perpignanaise témoigne du mal-logement

La Fondation pour le logement des défavorisés (ex-Fondation Abbé-Pierre) publie, ce mardi 3 février 2026, son 31e rapport sur l’état du mal-logement en France. Elle insiste plus particulièrement sur un phénomène peu visible : l’hébergement chez un tiers, qui concernerait actuellement 600 000 personnes. (…)

Aïda, 23 ans, évoque les conditions dégradées dans lesquelles elle vit avec ses parents et son frère, dans le studio de sa grand-mère, à Perpignan. « On habite tous les cinq dans 19 m2. Parfois moi je vais chez des copines, car il n’y a vraiment pas de place. On met un petit matelas par terre et voilà. La cuisine et la chambre, c’est dans la même pièce. Ma grand-mère a son lit. Après il y a un plus petit canapé qu’on ouvre pour deux personnes. Et après, le reste, on dort par terre. »

Accès aux stations : circulation rétablie côté RD 66

La RD 66, la route des stations de ski des Pyrénées-Orientales doit rouvrir ce vendredi soir, juste avant le début des vacances scolaires. La RN 20, qui mène aussi à Andorre, restera fermée. (…) Sur les 38 stations de ski que comptent les Pyrénées, six se trouvent en Ariège et neuf dans les Pyrénées-Orientales. Si elles devraient toutes souffrir d’une baisse de fréquentation, l’impact ne sera pas le même selon leur localisation et configuration.

Un éboulement d’ampleur est survenu dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 janvier entre les communes d’Ax-les-Thermes et Mérens-les-Vals, en Ariège. La RN20, permettant notamment de relier la France à la principauté d’Andorre, est coupée dans les deux sens. Quelques jours plus tôt, des rochers étaient déjà tombés sur une voie ferrée, cette fois dans les Pyrénées-Orientales.

Économie : une usine pour Payote, et l’espoir d’un repreneur pour la coopérative GICB

Le Journal des entreprises / Payote lance le chantier de son usine d’espadrilles à Perpignan

La marque d’espadrilles Payote investit 2 millions d’euros dans la construction d’une usine de 2 500 m2à Perpignan. Livrable début 2027, cet outil lui permettra de doubler sa production tout en complétant une chaîne de valeur qui s’étirera de l’amont avec un centre de formation, jusqu’à l’aval avec un service de refabrication.

Les Échos / La coopérative viticole catalane GICB en quête d’un repreneur

C’est un coup dur pour la viticulture catalane. Déjà en plan de sauvegarde depuis 2014, la coopérative GICB (Groupement interproducteurs collioure banyuls) demande son placement en redressement au tribunal judiciaire de Perpignan. L’audience est prévue le 12 mars. La situation découle d’un cumul de difficultés : unité de production devenue surdimensionnée, baisse de la production viticole, endettement, impact des sécheresses, chute des ventes.

Politique : Municipales à Perpignan et la rencontre Bannon-Aliot

Cinq candidats ont d’ores et déjà déclaré leur candidature pour l’élection municipale à Perpignan, qui aura lieu les 15 et 22 mars 2026. Trois listes de gauche et une quatrième représentant l’union du centre et de la droite vont tenter de bousculer Louis Aliot, maire RN sortant.

Après la publication de millions de nouveaux documents contenus dans le dossier Epstein par le Département états-unien de la Justice, un mail passé inaperçu relate une rencontre entre Steve Bannon et Louis Aliot, racontée par le sulfureux journaliste Michael Wolff au pédocriminel.

Sécheresse : La Méditerranée en première ligne

Selon un rapport des Nations unies publié le 20 janvier, les ressources en eau mondiales ne sont plus seulement en « crise ». Un basculement sémantique qui dit l’urgence de la situation, y compris en Europe. (…) Ce phénomène (la sécheresse NDLR) est piloté par la forte hausse des températures qui augmente de manière importante la quantité d’eau qui s’évapore depuis les sols ; à quantité de pluie globalement stable. « Mais cette quantité de pluie peut pourtant se révéler très variable d’une année à l’autre comme le montre la sécheresse sur plusieurs années suivie de pluies intenses dans les Pyrénées-Orientales en ce début d’année », poursuit l’expert.