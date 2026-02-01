Revue de presse du 1er février 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 25 janvier 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux. La Perpignanaise Cécile Hernandez sera porte-drapeau de l’équipe de France aux prochains Jeux paralympiques, les Pyrénées affichent des records d’enneigement, et comme souvent Perpignan sous gestion RN sert de cas d’étude.

Également dans les colonnes nationales, une société du Boulou qui conçoit des capsules de survie, l’IA qui aide à reconstituer les mouvements des chasseurs de la préhistoire à Tautavel. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la revue de presse du dimanche 25 janvier 2026.

Une Perpignanaise porte-drapeau aux Jeux Paralympiques 2026 à Milan-Cortina

La résilience est sûrement l’un des termes qui la définit le mieux. La championne paralympique en titre de snowboard cross, Cécile Hernandez a été désignée porte-drapeau de la délégation française, vendredi 30 janvier, aux côtés du paraskieur alpin Jordan Broisin. « Une fierté, et une forme de consécration » pour la Perpignanaise de 51 ans.

En parlant de neige… et des Pyrénées

Les skieurs, français notamment, sont de plus en plus nombreux à choisir de dévaler les pentes en janvier. Mais la fréquentation chute au printemps. (…) À 200 km du point culminant des Pyrénées, à Font Romeu (Pyrénées-Orientales), il y a même plus de trois mètres de poudreuse. « Du jamais vu depuis 2012 !», s’exclame Jacques Alarez, directeur de cette station gérée par Altiservice. Surtout, la station fait le plein de vacanciers.

Perpignan sous gestion RN

Dans cette municipalité tenue par le Rassemblement national, la police municipale s’est fait une spécialité dans la lutte contre le trafic de drogue et a déployé une politique de harcèlement contre la délinquance.

Treize communes de France ont à leur tête un représentant du Rassemblement national. Toutes appliquent le même projet politique et se veulent les « vitrines » du parti lepéniste. Le bilan parle de lui-même : des services publics mis au régime sec, des associations et syndicats maltraités, une politique culturelle sacrifiée au profit du divertissement et du folklore identitaire. Et des affaires judiciaires…

Drame dans la petite commune de Glorianes

L’enquête autour du suicide d’une adolescente de 12 ans dans les Pyrénées-Orientales se poursuit. Si l’hypothèse d’un harcèlement scolaire a d’abord été avancée, celle de possibles violences sexuelles domestiques est également évoquée. Lundi 26 janvier, le ministre de l’Éducation nationale a confirmé avoir effectué un signalement au procureur de Perpignan « sur l’environnement familial » de la collégienne. Le parquet, lui, n’exclut aucune possibilité.

Innovation : capsules de survie au Boulou et IA à Tautavel

Le journal des entreprises / Momentum Technologies projette deux levées de fonds en un an pour ses capsules de survie

Après 27 ans passés comme apporteur d’affaires dans l’industrie des deuxroues, Cédric Choffat a mis à profit son expérience et son carnet d’adresses pour lancer une start-up dans un secteur inattendu : la protection des personnes face aux risques extrêmes. Fondée en 2025 au Boulou (Pyrénées-Orientales), Momentum Technologies (2 salariés) conçoit des capsules de survie pouvant résister aux catastrophes naturelles, aux catastrophes climatiques et autres menaces majeures.

Invitée du Paris-Saclay Summit organisé par Le Point les 18 et 19 février, Marie-Paule Cani incarne une vision humaniste de l’informatique graphique. (…) Ses travaux avec des pré historiens illustrent le bon usage de l’IA : reconstituer les mouvements des chasseurs de Tautavel (Pyrénées Orientales) il y a 500 000 ans, pour comprendre comment ils ont transporté plus de 70 carcasses de rennes jusqu’à la Caune de l’Arago.

Quand les budgets manquent…

Dénonçant la vétusté des commissariats, des logiciels obsolètes ou la crise de l’investigation, les syndicats n’entendent plus contenir le ras-le-bol qui gagne dans les rangs. Ils appellent samedi prochain à une marche citoyenne. (…) Lorsque l’État pourra de nouveau délier les cordons de la bourse, il devra s’attaquer au chantier de l’hôtel de police de Perpignan qui, assurent les syndicats, « tombe en ruine » depuis dix ans.

Le sort du projet de double ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax est très incertain. Selon nos informations, le Conseil d’orientation des infrastructures préfère donner la priorité à la rénovation de l’existant. (…) Il se peut surtout que le prochain rapport du COI préconise d’oublier la LGV Sud-Ouest, au nom des réalités économiques et du trafic incertain sur cet axe. En préférant une autre LGV : Montpellier-Perpignan, moins avancée mais moins chère à réaliser et, elle aussi, reliée à terme à l’Espagne, via la Catalogne.