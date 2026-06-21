Revue de presse du 21 juin 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Le salut nazi nimé par une élue d’opposition lors du Conseil municipal de Perpignan fait couler encre et pixels. Ce dimanche 21 juin 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux.

Également dans les colonnes nationales, l’irrigation dans le département par ailleurs champion de France de la climatisation et qui pourrait d’ailleurs changer de nom, mais aussi l’impact du changement climatique sur la santé des populations les plus pauvres. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

Libération / Polémique Perpignan : une élue centriste fait un salut nazi lors d’un conseil municipal

« Annabelle Brunet a mimé le sinistre salut en pleine séance, mercredi 17 juin. Le maire RN Louis Aliot, resté silencieux dans l’affaire du tatouage SS d’un ancien élu RN, a annoncé saisir le procureur de la République. »

L’Humanité / Perpignan : que s’est-il passé au conseil municipal, où une élue d’opposition a effectué un salut nazi ?

« Un salut nazi au Conseil municipal de Perpignan ? Dans la ville dirigée par le RN Louis Aliot depuis 2020, le risque était grand… Mais il vient d’une élue d’opposition, Annabelle Brunet, élue en mars sur la liste Place publique-PS d’Agnès Langevine. »

Libération / Sécheresse : l’Occitanie sous les bons auspices d’une « cathédrale de l’eau » ?

« Critiquée par certains agriculteurs, souhaitée par d’autres, la possible construction d’un mégaprojet d’irrigation pour lutter contre la sécheresse qui frappe les Pyrénées-Orientales est à l’étude. Un équipement qui interroge sur le coût de l’eau, quand certains préfèrent innover avec des nouvelles méthodes agricoles. »

Le Monde / L’impact du changement climatique sur la santé est plus lourd pour les populations les plus pauvres, dénonce l’ONG Oxfam

« La part de mortalité attribuable aux fortes chaleurs était plus importante en 2025 dans les départements où le taux de pauvreté était le plus élevé, relève l’ONG dans un rapport publié jeudi. » Le quotidien rapporte que, l’an dernier, la part de mortalité attribuable aux fortes chaleurs était 31 % plus élevée dans les Pyrénées-Orientales en comparaison avec les 10 départements ayant le taux de pauvreté le plus faible.

TF1 / Canicule : quels sont les départements les mieux équipés en climatisation ?

« Selon ces travaux basés sur les données des utilisateurs d’Hello Watt, ce sont les habitants des Pyrénées-Orientales qui en sont le plus équipés. Plus de deux tiers d’entre eux (67%) possèdent une climatisation chez eux. »

Les Échos / Biodiversité : les jardins forêts, modèles de culture holistique

Le journal économique revient sur les forêts jardins aussi appelées forêts nourricières. Il cite notamment en exemple de la ville d’Elne qui, à l’initiative de son ancien maire, « a poussé le concept très loin puisqu’elle a transformé depuis, 13 espaces publics en forêts comestibles dont la taille varie entre 200 à 4.000 m2. »

Le Figaro / Les Pyrénées-Orientales pourraient bientôt changer de nom

« Du 22 juin au 15 août, les habitants du territoire seront appelés à se prononcer entre trois options: conserver ‘Pyrénées-Orientales’, ou choisir ‘Pyrénées Catalanes’ ou ‘Pyrénées Méditerranée’. »

Auto Plus / Perpignan : Ce concessionnaire écoute ChatGPT et se lance avec succès dans la vente de voitures électriques d’occasion

« À Perpignan, Arnaud Maurey quitte un poste confortable pour lancer une concession 100 % voitures électriques d’occasion, sur un conseil de ChatGPT. Trois mois plus tard, son pari bouleverse le quotidien du garage. »

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