Revue de presse du 28 juin 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales changeront-elles de nom ? Ce dimanche 28 juin 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux.

Également dans les colonnes nationales, les initiatives de communes du littoral confrontées à l’érosion de leurs plages, la réutilisation des eaux usées à Argelès-sur-Mer, l’interview de Louis Aliot par Le Point, et comment l’IA aide les enseignants à corriger les copies. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

Libération / Les Pyrénées-Orientales pourraient être le premier département à changer de nom depuis près de trente ans

« Du 22 juin au 15 août, les habitants du département catalan sont appelés à se prononcer sur le prochain nom de leur territoire dont l’actuel, qu’ils peuvent décider de conserver, est jugé insuffisamment représentatif de l’identité locale. »

Le Point / Près de Perpignan, les communes multiplient les initiatives pour préserver leur littoral

« Les élus mettent en place des stratégies variées pour faire face à l’érosion de la côte. Mais sur le sable une révolution est en cours. Pas toujours facile de s’adapter… » Pour le constater, l’hebdo s’est rendu à Sainte-Marie-la-Mer. « Ici comme sur la plupart des rivages, la mer ne se contente plus de s’offrir aux baigneurs : elle grignote la côte, centimètre après centimètre, avec une régularité de métronome. »

Les Échos / « L’urgence est un peu passée au second plan » : la lente montée de la réutilisation des eaux usées

« La ministre de la transition écologique Monique Barbut (a inauguré) samedi une usine de réutilisation des eaux usées à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, qui servira aux agriculteurs du territoire. Un exemple encore rare en France. »

Le Point / À perpignan, Louis Aliot : « Je suis le maire de la réparation »

« Réélu dès le premier tour, l’édile, désormais à la tête de la métropole, défend ses actions et détaille les priorités de son second mandat. S’attendait-il à être réélu dès le premier tour ? ‘Pour être tout à fait honnête, un peu’, nous répond Louis Aliot. Ses rivaux, qui ont martelé l’inaction du maire de Perpignan tout au long de la campagne, n’avaient pas anticipé un tel résultat : 50,61 %. »

Le Monde / L’organe de formation du Rassemblement national perd son agrément

Selon le quotidien, Louis Aliot, vice-président du RN, en avait pris la présidence en 2025 après la mise en retrait de David Racheline, d’où la nouvelle procédure d’agrément. « Le tribunal administratif de Paris a confirmé, lundi 15 juin, la décision du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de ne pas renouveler l’agrément de l’Institut de formation des élus locaux (Iforel) ».

Le Figaro / Interdite pour le bac mais autorisée le reste de l’année : l’IA au secours des enseignants pour corriger les copies

Le quotidien évoque notamment le dispositif Examino testé et approuvé par un enseignant d’histoire-géographie dans un collège et lycée sous contrat avec l’État dans les Pyrénées-Orientales. Comme lui, « 30 000 enseignants l’utiliseraient dans plus de 20 académies. Ce qui aurait déjà permis la correction de plus de 500 000 copies, selon la plateforme. »

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