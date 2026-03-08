Revue de presse du 8 mars 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 8 mars 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux : le premier mandat très scruté de Louis Aliot, vice-président du Rassemblement National, et le duel à distance à Perpignan entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon

Également dans les colonnes nationales, une œuvre de Dali prêtée au musée Hyacinthe Rigaud par le Centre Pompidou, et deux exemples de diversification : des séances de Team Building proposées par l’USAP, puis Florette qui investit dans son usine de Torreilles. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la revue de presse du dimanche 1er mars 2026.

Le premier mandat de Louis Aliot questionné

Priorité à la sécurité et à la propreté. Beaucoup de communication, mais peu de réalisations. À la tête de la « plus grande ville Rassemblement national de France » depuis six ans, Louis Aliot, maire de Perpignan, n’aura fait ni vagues, ni étincelles. (…) Ne dites plus « Perpignan la Catalane ». Louis Aliot l’a rebaptisée « Perpignan la rayonnante ». Et à part ça ? À part ça, rien, persiflent ses adversaires.

Les Échos / A Perpignan, le grand immobilisme de Louis Aliot

Dans la seule ville de plus de 100.000 habitants remportée en 2020 par le Rassemblement national, le maire sortant aborde les élections municipales du mois prochain en position de force, même s’il n’a pas renversé la table. (…) « J’ai voté RN en 2020 mais cette année je vais voter blanc… » Commerçante installée de longue date au centre-ville de Perpignan, Véronique* est aujourd’hui désabusée. Les belles paroles de Louis Aliot, maire de la ville depuis 2020, elle y a cru, comme beaucoup ici.

« PERPIGNAN ! » Dimanche 28 juin 2020 au soir, Marine Le Pen exulte en lettres capitales sur Twitter, alors qu’elle apprend la victoire de Louis Aliot au second tour des municipales dans la cité catalane. Le Rassemblement national performe très peu cette année-là aux élections locales, mais ravir la première ville de plus de 100 000 habitants de son ère récente est un joli trophée. « Nous allons pouvoir démontrer que nous sommes capables de gérer de grandes collectivités ! » s’enthousiasme-t-elle alors, rêvant d’une vitrine XL.

À quoi ressemble le quotidien d’une personne racisée au sein de la plus grande ville française dirigée par l’extrême droite ? Mediapart est allé poser sa caméra dans la commune administrée depuis 2020 par Louis Aliot, candidat à sa réélection et premier vice-président du RN.

Face à la sécheresse, le maire RN de Perpignan Louis Aliot a réagi à l’opposé des recommandations environnementales : pas de vision sur le long terme, et des mégaprojets qui artificialiseraient encore plus de terres.

À l’approche des municipales, l’historien Nicolas Lebourg revient, avec deux confrères chercheurs, sur l’exemple de Perpignan, et analyse comment Louis Aliot a tiré parti des dynamiques sociales et territoriales de la ville pour en faire un laboratoire du populisme français.

Duel au soleil entre Bardella et Mélenchon

Samedi 28 février au soir, dans les rues aux accents catalans de Perpignan, préfecture des Pyrénées-Orientales. Malgré les vacances scolaires et la menace de la pluie, les terrasses des cafés sont bondées. Sur le boulevard du Maréchal-Leclerc, près du quartier populaire du Vernet, dans les artères étroites menant au Castillet, verres de vin blanc ou de bière valsent sur les tables. Une sorte de mi-temps festive dans un week-end aux accents très politiques, puisque, en deux jours, se succédaient les meetings de Jordan Bardella et de Jean-Luc Mélenchon.

Le président du RN et le leader Insoumis ont mené campagne, à un jour d’intervalle, dans la ville occitane. Un duel savamment mis en scène, en vue d’un possible affrontement en 2027. Et soudain tout s’éteint. La grande salle du parc des expositions de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est plongée ce samedi dans le noir. Jordan Bardella, lancé dans son discours, s’exclame depuis la tribune, interloqué : « Ce n’est pas mon anniversaire. »

Un célèbre Dali prêté au musée de Perpignan

Le Figaro / Un Dali exposé au musée Hyacinthe-Rigaud à Perpignan avant une grande rétrospective

Une grande première pour les Perpignanais. Le musée d’art Hyacinthe Rigaud, à Perpignan, en Occitanie accueille dans son parcours permanent une œuvre majeure de Salvador Dali (1904–1989). Grâce à un prêt exceptionnel du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne, de Paris, le tableau, Hallucination partielle. Six images de Lénine sur un piano (1931), est exposé au public pour une durée de plus d’un an, du 1er mars au 30 avril 2027.

Nouveau service pour l’USAP, nouvelle gamme chez Florette, l’enjeu de la diversification

Team building, décloisonnement des services, RSE, mécénat : à Perpignan (Pyrénées-Orientales), USAP Formation applique les valeurs du sport collectif à la vie en entreprise. Le centre de formation s’appuie sur son expérience de club de rugby de l’élite. (…) Depuis 2025, il s’est diversifié : il a ouvert de nouveaux modules à destination des entreprises, s’appuyant sur son expérience du sport de haut niveau.

Les Échos / Florette lance en grande surface des box à cuisiner à base de légumes

La célèbre marque de salades en sachet poursuit sa diversification dans les légumes prêts à l’emploi avec une nouvelle gamme : des ingrédients prêts à cuisiner et une recette de plat pour deux à trois personnes prêt rapidement. (…) L’assemblage des produits – dans des packagings 100 % recyclables, assure Florette – est ensuite réalisé dans l’usine de Torreilles (Pyrénées-Orientales). « Nous avons investi environ 200.000 euros pour mettre en place la ligne de production », explique Pierre Méliet.