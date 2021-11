Revue de presse du 14 novembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Louis Aliot et Eric Zemmour, d’amis à ennemis ?

Invité de LCI ce jeudi, le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, estime que la stratégie d’Éric Zemmour, toujours pas officiellement candidat à l’Élysée, « est une agression caractérisée contre Marine Le Pen et le Rassemblement national ». Entre le Rassemblement national (RN) et l’équipe d’Éric Zemmour, les tensions perdurent, à cinq mois du premier tour de l’élection présidentielle. Invité d’Élizabeth Martichoux ce jeudi, le maire RN de Perpignan et porte-parole de Marine Le Pen, Louis Aliot, appelle le polémiste, toujours pas officiellement dans la course à l’Élysée, à consacrer ses attaques au président de la République plutôt qu’à la candidate du RN. « Nous avons un adversaire qui s’appelle Emmanuel Macron, son système fait des dégâts en matière d’immigration et d’insécurité », martèle le maire de Perpignan sur LCI.

Présidentielle : "Occupe-toi de Macron et arrête de taper sur les patriotes", lance Aliot à Zemmour

♦ Un Ovni dans le ciel catalan ?

⊕ Paris Match / Un ovni cylindrique filmé dans le sud de la France

Dans la nuit du 9 au 10 novembre, un phénomène aérien non identifié très spectaculaire a été observé et filmé dans plusieurs départements du sud de la France. Des dizaines de témoins, plusieurs photos et vidéos… Aucun doute : quelque-chose de très insolite a bel et bien traversé le ciel dans la nuit du 9 au 10 novembre. Le compte Twitter du site de météorologie Météo Gard – Hérault a partagé une compilation d’images montrant cet étrange phénomène visible dans plusieurs départements du littoral méditerranéen. L’objet a été vu à Montpellier, Cournonterral, Palavas-les-Flots, Sète mais aussi en Andorre, à Narbonne et à Perpignan précise Midi Libre.

Un ovni cylindrique filmé dans le sud de la France

⊕ Paris Match / Ovni filmé dans le sud de la France : un canular de Rémi Gaillard

Dans la nuit du 9 au 10 novembre, un phénomène aérien non identifié très spectaculaire a été observé et filmé dans plusieurs départements du sud de la France. Il s’agissait en réalité d’un canular organisé par le trublion et défenseur des animaux, Rémi Gaillard. Mise à jour du 13/11/2022 : il s’agissait bien d’un drone équipé de lumières LED. Un canular « exceptionnel » qui se faisait rare depuis les années 80…

"Ovni filmé dans le sud de la France : un canular "exceptionnel" qui se faisait rare depuis les années 80…" ⤵️

Merci @ParisMatch. Merci de croire que l'humour décalé et le second degré existe aussi 🛸❤️👽

♦ Nouvelle tendance déco, le télésiège de salon

⊕ France Info / Des saisonniers volent un télésiège pour décorer leur logement et sont interpellés

Des témoins les ont signalés aux gendarmes, l’objet du délit dépassant peu discrètement de leur pick-up. Quatre saisonniers ont été interpellés vendredi après-midi sur la RN 116, au col de la Perche, dans les Pyrénées-Orientales, non loin de la frontière espagnole, avec à l’arrière de leur pick-up un télésiège qu’ils venaient de dérober dans la station du Puigmal, à cinq kilomètres de là.

Pyrénées-Orientales : des saisonniers volent un télésiège pour décorer leur logement et sont interpellés

♦ Awards européens du camping, deux campings d’Argelès parmi les lauréats

La première édition des Awards du Camping ont permis de désigner à Montpellier 7 établissements dont deux sur la commune d’Argelès-sur-mer. Les paradisiaques criques des falaises de Porteils n’ont pas échappé à la sagacité des jurés des Awards du Camping ; le tout premier concours organisé cette année pour couronner les campings les plus méritants.

La première édition des Awards du Camping ont permis de désigner à Montpellier sept établissements dont deux sur la commune d'Argelès-sur-mer, considérée comme la capitale européenne de l'hôtellerie de plein air.

♦ Les poilus solidaires de « La grande guerre »

⊕ La Voix du Nord / Un carnet de Poilus avesnois retrouvé à Perpignan

C’est en fouillant dans des affaires de famille qu’un carnet datant de la Grande Guerre a été retrouvé. Il s’agit de celui de Louis Bataille ; un Catalan mobilisé à partir de 1914 qui a inscrit les noms de ses frères d’armes originaires d’Avesnes-sur-Helpe.

♦ Le Parisien met en lumière ces vins oxydation oubliés

À Perpignan, le salon des vins oxydatifs marque l’occasion pour les professionnels, cavistes ou sommeliers de devenir orpailleur, chercheur de pépites gustatives parmi ces nectars mordorés, rancios, Banyuls, Xérés, Maury, vin jaune du Jura…

Vins oxydatifs: les oubliés des caves se rebiffent!

Vins oxydatifs: les oubliés des caves se rebiffent!

♦ Olivier Marchal fait son cinéma

Le cinéaste est revenu sur la Côte bleue pour « Overdose », son nouveau polar. Sur ce bord de route, au niveau de la bretelle d’accès sur la RD9, à hauteur de Carry-le-Rouet, c’est l’effervescence. La double voie en direction de Sausset-les-Pins est fermée à la circulation, « privatisée » le temps d’une parenthèse cinéma. (…) Une ambiance bon enfant, avant de migrer vers Perpignan, Narbonne et Toulouse, comme une évidence.

Un convoyage de drogues à grande vitesse dans le sud, une enquête criminelle à Paris sur une histoire de double homicide… "Overdose", de l'adrénaline made in Olivier Marchal qui devrait décoiffer ! 🎬 #CarryleRouet

♦ Championnats de France de judo

⊕ 20 Minutes / Trois mois après les JO, Teddy Riner revient ce dimanche en compétition à Perpignan

Le judo français attendait ce moment avec impatience. L’un des meilleurs judokas au monde va revenir dans un dojo et il compte bien « mouiller le kimono ». Trois mois après les JO de Tokyo d’où il a ramené une médaille de bronze et un titre olympique par équipes, Teddy Riner fait un bref retour en compétition ce dimanche à Perpignan à l’occasion de l’épreuve par équipes des Championnats de France.

Teddy Riner revient ce dimanche en compétition à Perpignan

⊕ Ouest France / Joseph Terhec à la conquête d’un nouveau titre de champion de France à Perpignan

L’Ornais Joseph Terhec, champion de France de judo chez les +100 kg en 2019, part à la conquête d’un second sacre dans la catégorie, samedi 13 novembre, à Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Judo. Joseph Terhec à la conquête d'un nouveau titre de champion de France à Perpignan

