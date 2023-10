Revue de presse du 15 octobre : Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 15 octobre 2023 à 11:04

Au programme de la revue de presse du 15 octobre 2023 ? Les Dracs en finale. Maire de Perpignan, mais aussi vice-président du Rassemblement National. Quand Olivier Véran vient à Perpignan pour réconcilier jeunesse et politique. Lassitude face à la sécheresse. Les livraisons par drone à la prison et coup de frein pour le marché perpignanais de l’immobilier.

Vous l’avez manqué ? Lire ou relire la revue de presse du 8 octobre 2023.

Les Dragons et leurs supporters à Old Trafford

Les Dragons Catalans ne sont pas parvenus à renverser Wigan, ce samedi soir à Manchester, en finale de la Super League (10-2). Une deuxième défaite en finale pour les Tricolores, un sixième titre pour les Anglais. Deuxième finale de Super League, et deuxième défaite pour les Dragons Catalans après celle de 2021, battus ce samedi soir par Wigan (10-2) devant le public d’Old Trafford, à Manchester. Les Warriors décrochent en revanche leur sixième titre, un record pour le Championnat anglais de rugby à XIII, après 1998, 2010, 2013, 2016 et 2018.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

RUGBY À XIII Les Dragons catalans disputent la finale de la Super League ce samedi, la plus grande compétition de clubs de l’hémisphère nord. Ce jour sera peut-être historique pour les Dragons catalans. Deux ans après une première finale de Super League, perdue 12-10 contre Saint-Helens, la franchise de rugby à XII remet ça, ce samedi (19 heures, heure française) dans la plus grande compétition de clubs de l’hémisphère nord. Les rugbymen basés à Perpignan retrouvent Wigan en finale. Ils peuvent devenir le premier club français à inscrire son nom sur le Super League Trophy.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le Maire de Perpignan, ce vice-président du Rassemblement Nationale

Le RN a fait un lien immédiat entre l’attaque terroriste, l’immigration et l’islamisme en concentrant ses attaques sur Gérald Darmanin dont Jordan Bardella a exigé la démission. Pas en reste, le président de LR Eric Ciotti a demandé le retour de «l’état d’urgence» en pointant aussi immigration et régularisations. Sitôt connus les premiers éléments du profil de l’homme interpellé après l’attaque d’Arras, la droite et l’extrême droite ont d’une même voix mis en cause la responsabilité du gouvernement, coupable, selon eux, de d’indolence sur les questions sécuritaire et migratoire. (…)

Le maire de Perpignan, Louis Aliot, a profité de l’attentat pour régler les comptes de sa patronne et ex-compagne. «Le jour où les associations immigrationnistes sont pointées du doigt pour avoir entravé l’expulsion du terroriste tchétchène et sa famille, Marine Le Pen est condamnée pour diffamation envers la Cimade. [ ] C’est une honte!» a tonné le vice-président du RN. Qui n’a pas l’air de trouver déshonorant d’assimiler la Cimade au terrorisme islamiste.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Invité de La Grande interview d’Europe 1-CNews ce mardi, le président du Sénat, Gérard Larcher, a estimé que la classe politique s’était montrée « trop faible » face au communautarisme et aux atteintes à la laïcité. Au micro de Laurence Ferrari dans « Punchline », Louis Aliot, le maire RN de Perpignan, n’a pas souhaité que son parti soit inclus dans cette analyse.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

À Perpignan, Olivier Véran tente de réconcilier jeunesse et politique

Le Monde / La politique à la recherche de la confiance perdue

« La clé de voûte de la démocratie est la confiance. » Lorsqu’il répond aux étudiants de l’université de Perpignan, vendredi 29 septembre, Olivier Véran en sait quelque chose : en tant que ministre délégué chargé du renouveau démocratique, il est en quelque sorte chef du chantier de rénovation de l’édifice politique qu’est la Ve République. Or, cette vaste entreprise de reconstruction a précisément été entamée à la suite du constat que la confiance des citoyens manquait aujourd’hui cruellement, menaçant la démocratie d’effondrement.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Lassitude face à la sécheresse

C’est sans précédent pour un mois d’octobre : 83 départements sont toujours concernés par des restrictions d’eau. Dans les Pyrénées-Orientales, où s’est rendue l’une de nos équipes, la lassitude gagne les habitants. Certains respectent de moins en moins l’interdiction, malgré les nombreux contrôles.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La livraison par drone aussi au centre de détention de Perpignan

Un bourdonnement, presque imperceptible. Une ombre fugace qui traverse la nuit. L’opération requiert la plus grande discrétion et suit un scénario bien rodé. Le drone procède au survol furtif des murs d’enceinte de la prison avant d’amorcer une descente maîtrisée, jusqu’à atteindre son destinataire. Le détenu n’a qu’à tendre la main pour récupérer le chargement transporté par l’appareil. Mission accomplie. L’engin, déjà reparti vers son pilote, s’évanouit dans la pénombre, prêt pour sa prochaine prestation. Fin septembre, un réseau de livraisons par drone a été démantelé en Loire-Atlantique.

Quatre personnes, dont trois frères, ont été interpellées. Il leur est reproché d’avoir livré de nombreux téléphones portables et plus de 1,5 kg de drogue dans quatre établissements pénitentiaires de l’Ouest. Si la saisie est impressionnante, la méthode ne fait pas exception. Ces derniers mois, des livraisons par drone ont eu comme décor les prisons de Gradignan (Gironde), de Nîmes, de Beauvais, de Strasbourg, de Roanne (Loire), de Ploemeur (Morbihan). Mais aussi de Perpignan ou de Lyon.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le marché de l’immobilier perpignanais tire le frein

Pour Eric Bousquet, responsable de l’agence Stéphane Plaza Immobilier Perpignan Centre, c’est une évidence, le marché se tend et les acquéreurs reprennent la main : « L’heure n’est plus à l’euphorie post-Covid ! Depuis plusieurs mois déjà, nous enregistrons une baisse de l’activité. Le volume des transactions a décru, les délais se sont rallongés et les prix stagnent quand ils ne déclinent pas. Sur certains biens, nous avons déjà enregistré une diminution de 5 à 10 %. »

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter