Revue de presse du 19 février l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 19 février 2023 à 09:04

Que trouve-t-on au programme de la revue de presse du 19 février ? Espira de l’Agly confrontée aux troubles causés par une bande de jeunes. Le maire de Perpignan épinglé par l’Humanité et le Huffington Post. «Le grand exode» analysé par Le Monde. Sécheresse inquiétante, histoire des séismes, plongée sous la glace et économie de la montagne catalane.

Vous l’avez manquée ? Relire la précédente revue de presse.

L’appel à l’aide de la commune d’Espira de l’Agly

Dans un petit village des Pyrénées-Orientales, une bande de jeunes de 15 à 18 ans sème la terreur depuis le mois de mai. Les riverains subissent le tapage nocturne et les insultes des jeunes qui consomment des stupéfiants et de l’alcool jusqu’à 3h du matin. Les habitants d’Espira-de-l’Agly dans les Pyrénées-Orientales près de Perpignan, vivent un véritable enfer. Depuis le mois de mai, une bande d’une quinzaine de jeunes sème le trouble dans cette commune de 3.500 habitants.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La mairie de Perpignan épinglée par l’Humanité et le Huffington Post

Extrême droite. Les vieux réflexes ont la peau dure : à Perpignan, ville gérée par le Rassemblement national, la culture est mise en coupe réglée. Et malheur aux contestataires. Sur les murs décrépits du quartier Saint-Jacques, scotchées sur les vitrines des boutiques fermées, quelques affiches annoncent le « premier Festival de la culture gitane », aujourd’hui et demain à Perpignan. Une naissance qui a fait un peu de bruit, car les ambitions affichées par ses concepteurs cadrent mal avec l’imaginaire politique des élus de la plus grande ville de France gérée par le Rassemblement national.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Le quotidien a publié un article pour en informer ses lecteurs, et a demandé à la mairie RN de supprimer ses publications. « La liberté de la presse ne peut supporter aucune atteinte que ce soit à l’étranger ou sur notre sol », déclarait Louis Aliot, maire de Perpignan, en mars 2021. Quasiment deux ans plus tard jour pour jour, l’édile RN de la cité catalane a été épinglé par le quotidien L’Indépendant pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une version caviardée d’une de ses publications concernant la ville.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Retour sur le grand exode post-confinement

⊕ Le Monde / Les nouveaux ruraux, une diversité de profils loin de se résumer aux cadres parisiens en télétravail

Des enquêtes menées par des chercheurs de la plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines donnent à voir la diversité de profils de ceux qui se sont installés à la campagne. Et contredisent le mythe d’un exode urbain. (…) « Les premières couronnes périurbaines de Perpignan et Carcassonne, avec les traditionnels pavillons-piscines, sont devenues inaccessibles à beaucoup » , observe Aurélie Delage. Un phénomène préexistant à la pandémie, rappelle-t-elle, « les contraintes financières pouvant se combiner à des ruptures biographiques plus traditionnelles (divorce, cancer, burn-out) ».

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La sécheresse continue à inquiéter

Le manque de pluie depuis mi-janvier, surtout dans le Sud, empêche les nappes phréatiques de se recharger et favorise les incendies en plein hiver et pour l’été prochain. (…) A tel point que des arrêtés de restriction d’eau sont en cours dans les Pyrénées-Orientales et les Bouches-du-Rhône. «L’indice d’humidité des sols pour Perpignan est digne d’un climat semi-désertique. En plein hiver, l’indice de février est équivalent à celui du mois de… août. Un record ! La végétation souffre et meurt sur pied», s’étrangle l’agroclimatologue Serge Zaka sur Twitter.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

La France est à sec depuis le 21 janvier. Vendredi, le pays connaissait son 27e jour d’affilée sans pluie, le cumul des précipitations quotidiennes étant inférieur à 1 mm à l’échelle de la métropole. Et la situation ne devrait pas évoluer dans les prochains jours. Après une sécheresse inédite par son intensité en 2022, seul un hiver très pluvieux pourrait permettre aux nappes souterraines de retrouver leurs niveaux habituels. (…) «L’indice d’humidité des sols pour Perpignan est digne d’un climat semi-désertique. En plein hiver, l’indice de février est équivalent à celui du mois de… août. Un record! La végétation souffre et meurt sur pied», surenchérit l’agroclimatologue Serge Zaka sur Twitter.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Les Pyrénées-Orientales soumis aux mouvements de la terre

⊕ Sciences et Avenir / Séismes : quelles sont les zones à risque en France et ailleurs dans le monde ?

«Quelles sont les zones à risque de tremblements de terre en France et plus généralement sur Terre ?», nous demande un lecteur, à la suite du séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023. C’est notre question de la semaine. (…) Depuis 1967, seule une dizaine de séismes d’intensité supérieure à 5 a été ressentie en métropole, selon le Bureau central sismologique français (BCSF). Le plus intense depuis 1967, d’une magnitude de 5,6, s’est produit à Perpignan le 18 février 1996. Le dernier séisme meurtrier, d’une magnitude estimée à 5,1, s’est produit à Arette (Pyrénées-Atlantiques) le 13 août 1967, faisant un mort et plusieurs blessés et détruisant 340 maisons. Il y a plus d’un siècle, en juin 1909, un tremblement de terre avait causé la mort de 50 personnes dans la région de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Loisirs d’hiver dans les Pyrénées-Orientales

Au lac de Balcère (Pyrénées-Orientales), une équipe propose de plonger sous la glace à 1 700 mètres d’attitude. Sur place, un moniteur accompagne les participants pour ce moment unique. Une occasion de se dépasser pour vivre une expérience inoubliable.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Une poste, quatre médecins, une cinquantaine de commerces et artisans, 1.200 emplois l’hiver: Les Angles, dans les Pyrénées-Orientales, fourmille d’activité grâce à sa station de ski, alors que les villages de montagne peinent à maintenir économie et services publics. Le maire de cette commune de 500 habitants à 1.600 mètres d’altitude, Michel Poudade, peste contre le «ski bashing», les critiques des mouvements écologistes, les jugeant «déconnectées de la réalité de ceux qui aspirent à vivre» au pied des sommets des Pyrénées. «La station de ski, c’est ce qui permet de maintenir la vie. Sans ça, c’est la mort annoncée des villages de montagne, le désert», lance ce natif des Angles, col de chemise ouvert, sans bonnet ni gants, sous une averse de neige.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter