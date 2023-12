Revue de presse rétro 2023, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Pour cette dernière revue de presse de 2023, Made In Perpignan regarde dans le rétroviseur et se souvient des événements des Pyrénées-Orientales qui ont émergés dans la presse nationale.

De la sécheresse qui perdure aux incendies en passant par les problématiques de la prison de Perpignan et le long psychodrame du lieu d’accueil des Déferlantes, ces sujets ont attiré l’œil des médias nationaux sur le département des Pyrénées-Orientales.

Sécheresse historique en pays catalan, du signal d’alarme à l’adaptation forcée

Dès le mois de janvier, les tracteurs donnaient le ton était dans les rues de Perpignan. Les agriculteurs manifestaient contre le débit réservé du fleuve. Au mois de mars, le préfet de l’époque Rodrigue Furcy convoquait une des premières d’une longue série de conférences de presses pour marteler l’urgence de la situation du manque d’eau dans les Pyrénées-Orientales.

Après avoir consulté l’ensemble des acteurs, le préfet choisit en avril de classer l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales en situation de crise et la liste des restrictions s’allonge. Dans la foulée, branle-bas de combat des agriculteurs ou des professionnelles du tourisme, tout le monde s’inquiète. Dès lors, les initiatives pleuvent de la réutilisation des eaux usées pour le nettoyage des rues à la mise à disposition de l’eau des piscines des hôtels pour les pompiers en cas d’incendie, tout est bon pour économiser l’or bleu.

Manque d’eau et canicule, quand les flammes s’en mêlent

En 2023, le premier incendie de la saison est survenu plus tôt que les autres années. Dès le mois d’avril, près de 1.000 hectares ont brulé au sud du département. De plus en plein cœur de la saison estivale, le feu s’est invité au milieu des campings pleins de touristes.

«Le 15 août et alors que le sol noirci laisse encore échapper les fumerolles, Christophe Béchu et Dominique Faure, respectivement ministres de l’Écologie et des Collectivités territoriales, étaient dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont tenu à faire le déplacement pour féliciter les pompiers et gendarmes pour leur combat contre les flammes et soutenir les autorités qui ont organisé l’accueil et l’assistance des 3.000 personnes évacuées.»

Le bad buzz de la prison de Perpignan

Régulièrement, la prison de Perpignan fait la une des médias. Surpopulation, livraison par drone, les syndicats des agents pénitentiaires se font régulièrement l’écho des difficultés du centre pénitentiaire de Perpignan. En 2023, c’est aussi la contrôleuse des lieux de privation de liberté qui a rendu un rapport accablant repris par toute la presse.

«Au mois de mars 2023, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a visité le centre pénitentiaire de Perpignan. Après une seconde visite en avril portant sur la dignité des conditions de détention, le service du contrôleur des lieux de privations publie ce 5 juillet des recommandations en urgence. Le document de sept pages, auquel nous avons eu accès, met en lumière une surpopulation «inacceptable» dans la maison d’arrêt pour hommes de Perpignan. En juin 2023, le taux d’occupation de 258% est le plus élevé de France. Le rapport pointe de nombreux dysfonctionnements autant en termes d’hygiène que de sécurité.»

Mais où vont se tenir les Deferlantes 2023 ?

La série à rebondissement provoquée par le déménagement des Déferlantes a tenu en haleine pendant plusieurs jours et la presse nationale s’en est fait l’écho. «Le scénario est digne d’un feuilleton télévisé : après avoir annoncé le déménagement du festival les Déferlantes à Perpignan, l’équipe de la Frontera recule en catastrophe face aux critiques et aux menaces de boycott des groupes Louise Attaque et Indochine. Les organisateurs affirment «se mettre en quête d’un nouveau lieu pour que le festival puisse se tenir dans les Pyrénées-Orientales aux dates prévues». Retour sur cinq jours de rebondissements.»