Revue de presse du 5 juin l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Au programme de cette revue de presse, à Rivesaltes, on aide les migrants à s’intégrer, tandis qu’à Perpignan, Street Press revient sur les réfugiés ukrainiens et « le coup de com » de Louis Aliot. La tuerie d’Uvalde illustrée par les photos de Gabriele Galimberti. Et aussi, Jean-Michel Jarre fait VrOOm, les coraux la mer et enfin le feu de l’Homme de Tautavel.

♦ Regards croisés sur l’aide au migrants à Rivesaltes

Le centre de formation des métiers de l’artisanat de la commune s’est donné pour mission d’aider les nouveaux arrivants dans leur intégration en leur enseignant la langue française. Ce matin dans la salle de cours de Mme Peres, les dictionnaires sont de sortie pour une leçon sur la sécurité au travail. А l’aide d’un alphabet écrit au tableau, les élèves doivent repérer un mot particulier. Zakaria, qui l’a trouvé en premier, est chargé de lire sa définition а haute voix. Le démarrage est poussif. Ce débutant en français bute sur le «i», qui ressemble а un «l», et sur les «-tion» en fin de mot. Mais avec la bienveillance de son enseignante, la définition prend son sens.

À Rivesaltes, un havre d'humanisme et de solidarité pour les migrants https://t.co/m6Wet91IiK — Slate.fr (@Slatefr) June 3, 2022

♦ Réfugiés Ukrainiens ? De la com’ et plus rien ? Street press s’interroge sur le rôle de l’extreme droite française

Depuis le début de l’invasion russe, une partie de l’extrême droite française met en scène son engagement humanitaire sur la zone. Mais que font-ils vraiment là-bas ? (…) Mais dans les faits, il n’y a guère que Louis Aliot qui a, semble-t-il, répondu à son appel à faire un geste envers les populations fuyant la guerre de Poutine. Toujours début mars, le maire RN de Perpignan a convoqué les photographes pour s’afficher grimpant dans un bus qui partait chercher des réfugiés ukrainiens en Pologne. Depuis, plus rien. Com’ toujours.

Mais que fait l'extrême droite française en Ukraine ?



Réponse : pas grand chose https://t.co/Mq77JcKQX5 — StreetPress (@streetpress) June 1, 2022

♦ Visa pour l’Image 2021, Gabriele Galimberti met en évidence image la problématique des armes aux USA

Plus d’armes que d’habitants. Un photographe italien, Gabriele Galimberti, a réalisé une série de clichés illustrant la culture des armes profondément ancrée aux États-Unis. Baptisée Ameriguns, elle a été mise en page dans un livre publié en 2020. Mais après la tuerie dans une école d’Uvalde au Texas, faisant 21 morts dont 19 enfants, les images ont refait surface sur les réseaux sociaux. (…) Sur l’une des photographies, Gabriele Galimberti capture une famille texane, dont le fils ainé, seulement âgé de 11 ans, tient une arme à bout de bras. “On pourrait croire que c’est un jouet, mais non, c’est un vrai pistolet qu’il a lui-même monté. Quant à Paige (la fille cadette) elle n’a pas encore d’arme à elle, mais elle en aura bientôt une”, a expliqué le photographe au média Made In Perpignan à l’occasion du festival Visa pour L’Image en septembre 2021.

Ces photos d'Américains posant avec leurs collections d'armes font froid dans le dos après la tuerie d'Uvalde https://t.co/PRsM70LYsg — Le HuffPost (@LeHuffPost) May 30, 2022

♦ Puigdemont dans les Pyrénées-Orientales à bas bruit

Ce samedi 4 juin, une partie des indépendantistes catalans espagnols se retrouvent à Perpignan, en France, pour leur congrès annuel. Divisés depuis cinq ans et la crise autour du référendum d’autodétermination illégal, les indépendantistes tentent de survivre et de maintenir un semblant de cohésion, en attendant des jours meilleurs.

Divisés en interne, les indépendantistes catalans attendent des jours meilleurs https://t.co/9KukU4lDZW pic.twitter.com/ZfAudz9NGy — RFI (@RFI) June 4, 2022

♦ Jean-Michel Jarre met la lumière sur VRrOOm

Le musicien soutient la start-up VRrOOm, qui lancera en fin d’année une plateforme à destination des artistes. Ne pas laisser le développement du métavers aux mains des États-Unis et de la Chine. Voilà plusieurs mois que Jean-Michel Jarre alerte sur la nécessité de faire du développement du futur d’internet un enjeu de souveraineté européenne – un discours repris par le président Macron.

Jean-Michel Jarre dévoile un métavers culturel «made in France» #Économie 💶 https://t.co/dZHDhcc80W — Le Figaro Économie (@Figaro_Economie) May 31, 2022

L’entreprise VRrOOm a annoncé ce mardi ses ambitions pour les mois à venir : après avoir créé avec plusieurs entreprises et artistes, dont Jean-Michel Jarre, des spectacles en réalité virtuelle, elle veut ouvrir cette plateforme à tous les artistes d’ici à la fin de l’année.

Jean-Michel Jarre et la startup française @_VRrOOm_ veulent monter le "YouTube du métavers" https://t.co/wihhkozouD — Julien Baldacchino (@Gubalda) June 1, 2022

♦ Le saviez-vous ? « À Perpignan, tout citoyen a droit d’entrer dans une administration et de demander qu’on lui réponde en catalan »

Cette mesure, qui paraît irréaliste en France, est pourtant appliquée dans d’autres démocraties européennes. Est-ce l’effet des premières chaleurs ? De ma récente participation à une soirée un peu trop alcoolisée avec des amis béarnais (pléonasme redondant) ? De la vision récente d’un documentaire sur la vie de Martin Luther King ? Toujours est-il que j’ai fait un rêve. Le rêve de voir la France, pays historiquement multilingue, prendre enfin les mesures qui permettraient de faire vivre en bonne intelligence les différents idiomes de notre territoire national. (…) À Perpignan, tout citoyen a droit d’entrer dans une administration et de demander qu’on lui réponde en catalan (aux îles Féroé – territoire du Danemark – le féroïen et le danois sont langues co-officielles) .

Cette mesure, qui paraît irréaliste en France, est pourtant appliquée dans d'autres démocraties européennes. Au Luxembourg, par exemple, le luxembourgeois, l'allemand et le français sont utilisés en fonction du cycle et des matières ⤵️

https://t.co/DaFeBq8Pl6 — L'Express (@LEXPRESS) May 31, 2022

♦ Les coraux, les huitres et le feu de l’Homme de Tatavel

⊕ Le Figaro / La surprenante diversité des coraux profonds

Une étude menée en Polynésie française a découvert un pic de variété d’espèces vivants entre 40 et 60 mètres de profondeur. Ceux et celles qui ont eu la chance de nager dans les eaux cristallines de la Polynésie française le savent bien, pas besoin de descendre bien profond pour admirer les récifs de coraux. Dépendants de la lumière, ces animaux sont très répandus dans la zone des 0-20 mètres où les rayons lumineux pénètrent le mieux. C’est d’ailleurs dans cette zone que se sont concentrées la plupart des recherches sur les coraux. Mais depuis quelques années, l’intérêt de certains scientifiques se porte vers les zones plus profondes, pour lesquelles très peu de données existent.

Tautavel ! Il y a 56 ans, ce nom faisait la une de l’actualité. C’est dans cette commune des Pyrénées-Orientales que furent mis au jour des mandibules puis, en 1971, un crâne fossile d’Homo heidelbergensis, une espèce humaine, ancêtre supposé de Neandertal et de Dénisova.

L'Homme de Tautavel maîtrisait-il le feu ? https://t.co/1z54wLlqKK — Musée de Préhistoire de Tautavel (@MuseedeTautavel) May 30, 2022

Sur les vignobles de la commune de Vingrau près de Perpignan, de jeunes viticulteurs recyclent des coquilles d’huîtres en engrais naturel. C’est un engrais naturel et local. Dans les Pyrénées-Orientales, les ostréiculteurs entassent des coquilles d’huîtres vides en bord de mer. Et des viticulteurs récupèrent les restes des mollusques pour enrichir la terre de leur vignoble. Sur la commune de Vingrau, à côté de Perpignan, de jeunes vignerons ont adopté ce procédé. Ils concassent les coquilles pour en faire une sorte de farine qui est ensuite déposée au pied des ceps. « L’objectif, c’est d’avoir des bouts pas trop gros, mais pas non plus trop petits pour éviter que ce soit une poudre qui se fasse emporter par le vent », explique Erik Tertois, un viticulteur.