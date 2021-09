Plus d’armes que d’habitants aux USA | The Ameriguns avec Gabriele Galimberti

C’est difficile de choisir, parce que chaque photo est importante pour moi. Chacune correspond à un univers, une famille blanche, noire, latino. Mais si je devais en choisir une, je dirais celle-ci (voir photo derrière Galimberti en Une). Pour moi, c’est l’une des plus emblématiques. Comme vous pouvez le voir, cette famille a beaucoup d’armes. Sur la prise vue, il y en a environ 200. Ils en sortaient de plus en plus ; ils en ont même posé sur le toit.

À un moment, j’ai dit stop, il n’y a plus de place ! Mais il y en avait encore d’autre dans la maison. Et puis cette image montre une famille : les parents Joel et Lynne, la petite fille, Paige 5 ans sur son vélo, et Josh, le garçon de 11 ans qui tient une arme. On pourrait croire que c’est un jouet ; mais non, c’est un vrai pistolet que Josh a lui-même monté. Quant à Paige, elle n’a pas encore d’arme à elle, mais elle en aura bientôt une.