Revue de presse du 28 janvier, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du 28 janvier 2024 ? Colère des agriculteurs à Perpignan, sécheresse et chaleur. Mais aussi l’entreprise catalane Coldway sacrée meilleure startup française au CES de Las Vegas.

La colère des paysans catalans dans les médias nationaux

Depuis le 18 janvier, le gouvernement fait face à une fronde du monde agricole qui se renforce jour après jour, particulièrement dans le sud de la France. (…) Le HuffPost a suivi le blocage de l’autoroute A9, au sud de Perpignan, où quelques centaines d’éleveurs, viticulteurs, maraîchers ou encore apiculteurs se sont réunis en début de journée avec des tracteurs, avant de déverser gravats et branchages devant la préfecture au centre-ville. À notre micro, ces derniers expliquent pourquoi le désespoir a atteint son paroxysme dans le monde agricole.

Face à la gronde, le Premier ministre a reçu lundi soir le président de la FNSEA et son homologue des Jeunes Agriculteurs, qui attendent « des déclarations » dans la semaine, « sur tous les sujets de court terme qui ont besoin d’être bougés ». (…) Des tracteurs ont défilé dans les villes d’Agen (Lot-et-Garonne) et dans le centre-ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales), selon la préfecture des Pyrénées-Orientales et des journalistes couvrant ces actions. En fin de journée, lundi, la préfecture a annoncé une opération escargot « en cours sur la route pénétrante, entrée de Perpignan côté Rivesaltes ».

Colère des agriculteurs, la parole aux consommateurs et aux… évêques

D’après un sondage Harris Interactive-Toluna, 82 % des Français soutiennent le mouvement des agriculteurs. Mais dans le cœur, pas dans le porte-monnaie. Car au supermarché, la chasse aux petits prix l’emporte sur le local. Il y a plus épique comme champ de bataille, mais qu’importe : au rayon fruits et légumes de ce Carrefour de Perpignan, deux crises françaises se confrontent. D’un côté, la colère des agriculteurs, qui pointent notamment des rémunérations trop basses et une concurrence mondialisée déloyale. De l’autre, l’inflation, qui sclérose le portefeuille des Français depuis plus de deux ans, ayant érigé le prix en critère absolu au moment de l’achat.

Alors que la mobilisation des agriculteurs se poursuit dans toute la France, différentes voix au sein de l’Église s’expriment pour apporter leur soutien. Mais quel peut être rôle des catholiques au cœur de ce mouvement de colère ? En Occitanie depuis plus d’un an, l’évêque de Carcassonne et Narbonne (Aude) Bruno Valentin a observé sans « aucun étonnement » l’émergence du mouvement de protestation des agriculteurs. (…) Avec quatre autres évêques (Mende, Montpellier, Nîmes et Perpignan), il a publié un texte, jeudi 25 janvier, pour apporter son soutien aux agriculteurs.

Sécheresse et chaleur, cocktail mortel pour la ressource en eau

Partout dans les Pyrénées-Orientales, les cours d’eau s’épuisent, le sol craque. Deux ans de sécheresse historique, qui persiste, même en hiver. À Villeneuve-de-la-Raho, le niveau du lac est largement inférieur à ce qu’il devrait être à cette période. « C’est un niveau de mois d’août ça, et peut-être même en dessous de ce qu’il faudrait au mois d’août », estime Nicolas Garcia, président du syndicat des nappes phréatiques du Roussillon.

La météo complique la situation dans « le désert français ». Les Pyrénées-Orientales sont dans une situation de sécheresse sans précédent, alors que le reste de la France a fait le plein d’eau depuis des mois.

Le fort redoux qui traverse toute la France après un épisode de froid a établi mercredi plusieurs nouveaux records de chaleur pour un mois de janvier le long de la Méditerranée. Mercredi, 22,1°C ont été relevés à Montpellier, à Aigues-Mortes (Gard) 20,8°C et, dans le Var, 22,5°C au Luc et 21,2°C au Castellet. (…) Ce fort redoux est généralisé sur la métropole, mais plus marqué sur les régions méditerranéennes où le pic était prévu entre mercredi et jeudi par Météo-France, « avec 25°C possibles dans les environs de Perpignan, Prades, ou Durban-Corbières, 20 à 22°C à Montpellier, Toulon ou Nîmes ».

Coldway et son froid décarbonné

La start-up veut stocker l’énergie produite par les grands industriels pour la réutiliser. Gilles Labranque, Président de Coldway Technologies.

