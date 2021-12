L’Occitanie est la 1ère région bio de France, la 1ère région française pour la viticulture bio et le 1er vignoble mondial pour les vins sous appellations. Cela fait de la Région le premier employeur régional avec 165.000 emplois. Et la Région ne compte pas s’arrêter là en mettant en place le Pacte vert régional, pour défendre une agriculture qui concilie développement économique et respect de l’environnement.

Un partenariat signé en 2021 a pour but d’augmenter la part des produits régionaux dans les rayons des six principales enseignes de la grande distribution ; tout en assurant une rémunération juste aux producteurs. Le salon annuel Regal permet également de présenter au public 500 produits agricoles, viticoles et de la mer. Annulé à cause du contexte sanitaire, ce salon reviendra sous une nouvelle version en 2022. De plus, la création de marchés de producteurs dans chaque département d’Occitanie est prévue.

Enfin, la Région a pour objectif de proposer 75% de produits locaux et bio dans les cantines des lycées. Des opérations de dons aux banques alimentaires sont effectuées depuis plus d’un an. Elles permettent aux étudiants en difficulté de profiter d’une alimentation de qualité.