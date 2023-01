Quelles sont les spécialités des thermes et bains des Pyrénées-Orientales ?

Aux pieds des Pyrénées Catalanes, la station de Molitg-les-Bains est entourée de montagnes méditerranéennes et traversée par le torrent de la Castellane. Les Thermes ont 4 orientations : dermatologie, rhumatologie, voies respiratoires et affections des muqueuses bucco-linguales. C’est l’une des seules stations thermales en France à traiter toutes ces indications de façon conjointe. L’eau de la station contient du plancton thermal, un micro-organisme au pouvoir cicatrisant et réparateur pour la peau, particulièrement efficace pour les personnes souffrant d’acné, de psoriasis ou d’eczéma.

Dans le Haut-Vallespir, la station de La-Preste-les-Bains traite les affections de l’appareil urinaire, les maladies métaboliques et de nombreuses pathologies liées à la rhumatologie. La cure conventionnée peut être associée au programme «Santé Masculine, quotidien et sexualité» pour en renforcer ses effets avec des soins et des activités supplémentaires. La station propose une autre cure phare « Appareil urinaire et Métabolisme » qui agit sur les affections urinaires et rhumatismales ainsi que les troubles métaboliques.

Non loin de l’Espagne, les Thermes du Boulou sont spécialisés dans les maladies cardio-artérielles, les affections métaboliques et l’appareil digestif. En complément de la cure conventionnée, le programme « Surpoids diabète » répond aux trois objectifs : mieux connaître le surpoids/diabète, se réapproprier son corps pour apprendre à s’apaiser et se détendre et améliorer sa qualité de vie grâce à l’activité physique adaptée.