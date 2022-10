Tourisme | Les Pyrénées-Orientales surclassent l’Occitanie et la France en 2022

Article mis à jour le 19 octobre 2022 à 07:30

Malgré des prévisions peu enthousiastes pour cause de contexte sanitaire, économique et géopolitique difficile, la saison 2022 a été bien meilleure qu’espérée dans les Pyrénées-Orientales, en Occitanie comme dans le reste de la France. Avec notamment le retour des clientèles étrangères.

Dans les Pyrénées-Orientales, une hausse notable de la fréquentation a été constatée par rapport à 2021, et surtout par rapport à 2019

Ce constat est valable pour tout public confondu, marché français comme étranger. Au total, 14,5 millions de nuitées touristiques ont été dénombrées. Concernant la clientèle française, la fréquentation est meilleure dans le département des Pyrénées-Orientales qu’en région Occitanie et en France. Les clientèles étrangères (notamment européenne et en particulier espagnole) ont aussi repris le chemin des Pyrénées-Orientales ; avec un pic de +41% en août pour les excursionnistes par rapport à 2019. Le tourisme intra-départemental continue de se développer. Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des touristes puisqu’il s’agit de résidents permanents, ils restent importants d’un point de vue économique puisque leurs séjours dans leur département génèrent de la consommation. Ils représentent jusqu’à 23,5% de nuitées supplémentaires ; soit plus de 2,5 millions en plus des 14,5 millions des nuitées françaises en juillet-août.

Dans le département des Pyrénées-Orientales, quatre secteurs géographiques se détachent cette saison : le littoral, les Pyrénées-Catalanes, le secteur Albères-Vallespir et le secteur urbain. Sur ces trois secteurs, la fréquentation de la clientèle étrangère est en hausse et affiche même certains records. En revanche, sur la zone géographique de Perpignan, c’est la clientèle française, et même perpignanaise, qui signe son grand retour.

Cette année 2022 a été celle de tous les records pour l’Occitanie

Une fois de plus, l’Occitanie se place en tête des régions françaises qui totalisent le plus de nuitées durant la période estivale. Par rapport à 2019, année de référence, le nombre de nuitées a augmenté de 34% sur l’été. Les raisons de cette fréquentation record pourraient être multiples : la richesse du territoire et du patrimoine, la programmation culturelle, les conditions d’accueil des touristes, les dispositifs pour les résidents et les touristes… Cette année a surtout été marquée par le retour des clientèles étrangères puisque, comparativement à 2021, leur fréquentation s’est accrue de 46%. Au total, le nombre de nuitées estivales est même supérieur à celui de 2019. Les touristes qui choisissent l’Occitanie pour leurs vacances sont surtout originaires des Pays-Bas, de Belgique, du Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Espagne. À noter également la venue inattendue de touristes d’Irlande puisque le nombre de nuitées pour ces derniers a bondi de 276% par rapport à 2021. Bien que les excellents résultats de la fréquentation touristique en Occitanie s’expliquent par le retour des clientèles étrangères, il est important de préciser que la majorité des habitants de la région ont fait le choix de rester en Occitanie pour leurs vacances. Ils sont d’ailleurs 71% à héberger de la famille ou des amis durant la période estivale. Qu’ils soient français ou étrangers, les touristes se sont laissés séduire par la campagne et par le littoral d’Occitanie. En revanche, après avoir été plébiscités deux années de suite pour leurs grands espaces et leur plein air, les Pyrénées et le Massif Central ont été quelque peu boudés en 2022. Leur fréquentation a légèrement diminué par rapport à 2021.

Avec l’amélioration de la situation sanitaire, les touristes reviennent dans les hôtels et campings français

L’été 2022 signe le retour des Français dans les hôtels et les campings ; les touristes européens compensent quant à eux l’absence de la clientèle chinoise ou russe, et les clients étrangers dépensent plus en France. Une bonne saison, tant en termes de fréquentation qu’en chiffre d’affaires pour le tourisme ; un secteur particulièrement impacté par la crise Covid. En juin et juillet 2022, l’hébergement en hôtels ou campings est devenu le principal mode d’hébergement. À la levée des restrictions de déplacement, à l’été 2020, l’hébergement non marchand (résidence secondaire, chez la famille ou les amis) constituait le principal mode d’hébergement estival des résidents. Avec le développement de la clientèle résidente et une clientèle internationale revenue cet été, la fréquentation de juin à août 2022 dans les hôtels et campings dépasse de 3% son niveau d’avant-crise. Après le retour des Néerlandais, Allemands et Belges dans les campings français dès l’été 2021, c’est au tour des touristes Américains et des Britanniques de revenir visiter la France. En 2022, ils sont aussi nombreux qu’à l’été 2019. Toutefois, les clientèles russes, japonaises et surtout chinoises sont toujours manquantes. La fréquentation hôtelière de chacune de ces clientèles atteint seulement 15 à 20% de son niveau de l’été 2019.

Les dépenses des visiteurs étrangers en augmentation de 7%, du fait de la hausse des prix

Durant l’été 2022, les visiteurs étrangers ont dépensé 7% de plus que durant l’été 2019. Cette hausse résulte est en partie liée la hausse des prix. En juin, juillet et août 2022, l’indice des prix à la consommation dans les hôtels et autres hébergements similaires s’établit à 13% au-dessus du niveau des prix de la même période en 2019. Quand les prix de la restauration font un bond de 8% par rapport à la même période de 2019.