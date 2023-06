Article mis à jour le 13 juin 2023 à 18:25

Ce mardi 13 juin, c’est lors d’une conférence de presse que le préfet des Pyrénées-Orientales a annoncé le maintien du niveau d’alerte sécheresse dans l’ensemble du département, hormis la Cerdagne qui voit son niveau redescendre d’un cran.

Malgré des motifs de satisfaction, l’heure n’est pas encore aux réjouissances et la situation en matière de ressource en eau demeure préoccupante.

« On maintient les dispositions sur l’essentiel des territoires »

Décidément, le ciel catalan est bien capricieux, alors que la sécheresse sévit depuis plusieurs semaines dans le département, c’est non sans espoir que le préfet des Pyrénées-Orientales Rodrigue Furcy aura regardé les nuages noirs peuplant quotidiennement le ciel catalan. Cependant, rien n’y fait et les quelques pluies enregistrées jusque-là ne permettent pas une amélioration significative de la situation. Ainsi, le préfet a annoncé le prolongement des mesures en vigueur dans quasiment tout le département jusqu’au 25 juillet prochain. Seule la Cerdagne fait figure d’exception et voit son niveau d’alerte passer de « renforcée », à « simple » du fait des récentes précipitations.

Si en surface les pluies ont permis une amélioration sensible de la situation, le niveau des nappes phréatiques, spécialement de la plaine du Roussillon, demeure un sujet de préoccupations majeur. Le secteur de l’Agly déjà en fort déficit pluviométrique fait l’objet d’une attention particulière, notamment du fait de la dégradation récente du niveau des nappes. Sur le département 26 communes demeurent en vigilance eau potable.

Des motifs d’encouragement au premier rang desquels « une prise de conscience de l’ensemble des acteurs »

Pour le représentant de l’exécutif dans les Pyrénées-Orientales, le dispositif mis en place ces dernières semaines permet cependant d’envisager le futur un peu plus sereinement, notamment pour ce qui est des usages prioritaires de l’eau. Le préfet décrit une situation « mieux orientée » et « plus confortable » permettant de « faire face » à d’éventuels risques d’assèchement, d’incendie ou de pénurie en eau potable. À titre d’exemple, les récents orages et les économies d’eau réalisées ont ainsi permis de réapprovisionner le barrage de Vinça. La retenue est passée de 11 millions de mètres cubes à début mai à 24 millions aujourd’hui.

Une amélioration due à un climat un peu plus favorable mais surtout à la mobilisation des différents acteurs du territoire, au premier rang desquels les citoyens, dont le préfet a tenu à souligner l’exemplarité. De fait, selon le préfet la consommation en eau potable a baissé drastiquement au mois de mai par rapport à l’an dernier. Rodrigue Furcy indique que, grâce au civisme de tous, la demande en eau potable a baissé de 25 à 30% sur la période.

La situation des réserves hydrauliques et leur allocation fait donc l’objet d’une politique quasi quotidienne où prévention, suivi et accompagnement demeurent les maîtres mots.

Quelles évolutions pour la Cerdagne ?

En Cerdagne, le passage à un niveau d’alerte simple « rétablit un certain nombre d’usages » et « allège un certain nombre de restrictions ». Ainsi, les Cerdans pourront donc de nouveau remplir leur piscine et arroser leur jardin mais pas à n’importe quel moment. L’arrosage sera autorisé uniquement de 20h à 8h du matin.

Ailleurs, seule la question de la prolifération de larves de moustiques dans certaines piscines semble avoir fait l’objet d’une jurisprudence permettant, au cas par cas, de faire un appoint en eau afin d’éviter leur développement. Autrement, « les mêmes niveaux de restriction s’appliquent » a martelé le préfet, appelant encore une fois à la responsabilité de chacun.