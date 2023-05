Crise sécheresse : les Pyrénées-Orientales face à de nouvelles restrictions

Alors que le monde agricole craignait de voir une interdiction totale d’accès à la ressource, le Préfet maintient un filet d’eau minimum. Cette faible quantité d’eau ne permettra pas de sauver la récolte pour certains, mais elle doit préserver l’outil de production, et notamment les arbres. L’arrêté précise que sur les bassins-versants et nappes de l’Agly et de la Têt, sur les nappes des Aspres et de la bordure côtière «les prélèvements agricoles sont interdits». Le texte publié ce jour par la Préfecture liste quelques exceptions, et notamment, l’abreuvement des animaux. Les cultures maraîchères devraient réduire l’irrigation, selon les cas entre 40% et 80%. Quand les arboriculteurs doivent réduire leur prélèvement d’eau entre 50 et 80%.