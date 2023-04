Mar i Munt : découvertes et aventures familiales au cœur des Pyrénées-Orientales

Du 25 au 29 avril, (sauf le jeudi 27) l’artiste-verrière Susanna Fonsere attend le plus (à partir de 14 ans) pour faire découvrir son métier de souffleur de verre au chalumeau grâce à une initiation.

L’association Micro Folie et la Maison de la Rando de Port-Vendres s’unissent pour un atelier sur le thème de la faune et de la flore méditerranéenne. Le 26 avril, chaque enfant composera son herbier de photos d’animaux et de plantes locales.

Le 26 avril, rendez-vous à l’Espace Gavroche d’Elne pour un atelier Chroma Key autour des peintures de Terrus. Adultes et enfants de plus de 7 ans pourront rentrer dans les œuvres grâce à des prises de vue sur fond vert et réaliseront un petit film avec les tableaux de l’artiste.

L’Office de Tourisme de Laroque-des-Albères le 27 avril et celui de Cerbère le 28 avril attendent les 6 ans et plus pour un atelier pixilation. Les enfants, accompagnés d’adultes, devront écrire le scénario, choisir les décors et effectuer les prises de vues. Le montage sera effectué par le Cinémaginaire.