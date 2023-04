Pyrénées-Orientales | Les activités pour les vacances de printemps 2023

Pezilla-la-Rivière organise son premier marché des potiers le 22 avril.

Les 29 et 30 avril, Les Floralies, l’évènement attendu chaque année par les amateurs de fleurs et de plantes revient à Torreilles. Ce marché floral est aussi l’occasion de bénéficier de conseils auprès de professionnels et de repartir avec des plantes. Des animations et activités pour les petits et grands sont mises en place durant le week-end.