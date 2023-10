Mar i Munt : (re)découvrir les Pyrénées-Orientales en famille à l’automne

Durant ces premières vacances de l’année scolaire 2023-2024, les chérubins ne risquent pas de s’ennuyer. C’est un riche programme d’activités culturelles et créatives qui les attend. Organisée en partie par l’Office de tourisme Pyrénées Méditerranée, la semaine Mar i Munt d’automne propose diverses activités aux enfants ainsi qu’aux adultes.

Celles-ci se déroulent dans plusieurs villes des Pyrénées-Orientales, en intérieur et en extérieur, et sont encadrées par des associations et des professionnels. Pour (re)découvrir mer et montagne du 21 au 29 octobre 2023.

Une soirée d’ouverture consacrée aux chauves-souris

La soirée de lancement de la semaine Mar i Munt aura lieu le 20 octobre à Sorède. Elle aura pour thématique les chauves-souris et se composera d’une conférence suivie d’une sortie nocturne. La soirée se poursuivra par la projection de « Une vie de Grand Rhinolophe », un documentaire sur les chauves-souris. Ce film, réalisé par Tanguy Stoecklé dans le cadre du programme européen Life+ Chiromed, a obtenu le Grand Prix du Lirou d’Or en 2014 et le Grand Prix du festival international du film animalier d’Albert en 2015.

Un fascinant week-end pour découvrir les vignobles

Le premier week-end de cette semaine Mar i Munt est dédié aux vignobles. Une découverte du Domaine Sol Payre d’Elne et des chais sera proposée. Le menu déjeuner sera élaboré spécialement pour l’occasion durant tout le week-end. Le samedi, le domaine Mas Gregori de Sorède ouvre ses portes pour un pique-nique dans les vignes ainsi qu’une visite des terres et une dégustation. À Cerbère, les plus sportifs pourront s’essayer à une balade vigneronne en kayak, qui se clôturera par une dégustation des vins. Le dimanche, c’est une visite intimiste qui sera proposée au Domaine Bisconte de Saint-Genis-des-Fontaines.

Les randonnées et balades de cette semaine Mar i Munt d’automne

Comme ce fut le cas lors de l’édition du printemps dernier, la semaine Mar i Munt d’automne a pour ambition de faire découvrir la mer et la montagne. Dans cette logique, des randonnées sont organisées dans différentes communes des Pyrénées-Orientales durant la semaine.

La première aura lieu à Port-Vendres le 21 octobre sur le thème « Maintenir l’équilibre de la biodiversité » et sera suivie d’une conférence sur la vie marine animée par Maxence Morel. Evasion Catalane encadrera une randonnée dont le départ s’effectuera également à Port-Vendres le 24 octobre. 18 km attendent les participants qui accéderont à de superbes points de vue sur la Côte Vermeille.

Le 25 octobre, le départ sera donné à Laroque-des-Albères. D’une distance de 9 km et avec un dénivelé de 250 m, cette randonnée familiale permettra de découvrir les Albères. Le lendemain, c’est une randonnée à Port-Vendres qui est proposée. La distance de 5,5 km sera idéale pour découvrir l’histoire de la ville. Le même jour, une promenade chargée d’émotion à la découverture de la Retirada sera organisée à Cerbère. L’occasion de découvrir une partie de la côte du Cap Béar au Cap de Creus.

Les plus petits et les moins sportifs n’ont pas été oubliés. L’association Rando & Chariot organise des balades à cheval ou en poney sur la commune de Palau-del-Vidre : le 21 pour une balade couplée à une baignade (si possible), le 25 pour découvrir le paysage en bord de Tech. Le 27, toujours à Palau-del-Vidre, une sortie en chariot dédiée à toute la famille. De plus, des promenades (de 15 min à 1h) seront possibles tous les jours sauf le 23, le 28 et le 29 à Palau-del-Vidre.

Autre moyen de découvrir les Pyrénées-Orientales : le VTT électrique. C’est ce que propose Blue Béar le 25 et le 27 dans les Albères.

La mer comme terrain de jeu et de découvertes

Pendant toute la durée de la semaine Mar i Munt, Le Paradis des Bulles organise des journées découvertes à bord d’un catamaran électrique.

Comme c’était déjà le cas au mois d’avril lors de l’édition printanière de la semaine Mar i Munt, Horizons Kayak propose une balade en mer pour découvrir la Côte Vermeille depuis Port-Vendres, le 21, 22 et 29 octobre. Vermeille Kayak propose également une balade en kayak, mais à Cerbère, dans la Réserve Naturelle Marine. Blue Bear, partenaire de la semaine Mar i Munt, encadrera une sortie en kayak le 24 et le 28 à Port-Vendres.

Le 23 et le 26, de nouveau à Port-Vendres, Tech of Plongée organise un baptême de plongée sur la Côte Vermeille. Le 24 et 25, c’est Plongée Cap Cerbère qui encadrera les baptêmes de plongée à Cerbère.

Mar i Munt : la semaine pour découvrir les produits locaux et les métiers anciens

Le 22 octobre, le marché d’automne s’installe au cœur du village verrier de Palau-del-Vidre. De quoi profiter des châtaignes grillées. Pour ceux qui ne pourront pas en profiter, la 3e édition de la Castanyada se tiendra le 27 à Elne. Une manifestation pour se rapprocher des traditions ancestrales du Pays catalan.

Le lendemain, c’est un apéritif vigneron qui se tiendra au Domaine de Juvi à Bages. Un agent de l’Office du Tourisme sera là pour présenter les activités du territoire.

Du 24 au 28 octobre, Susanna Fonsere à Palau-del-Vidre ouvre les portes de son atelier. En plus de la visite, les enfants profiteront d’une initiation à la technique du verre soufflé au chalumeau.

La miellerie coopérative d’Ortaffa est à nouveau présente pour cette Mar i Munt d’automne. Le 25 octobre, les familles auront l’occasion de découvrir l’univers du miel et des abeilles et de participer à un atelier créatif.

Jeux et activités en famille pour une semaine dédiée à la mer et la montagne dans les Pyrénées-Orientales

Le 23, un défi selfie attend les participants à Port-Vendres. Le but est de trouver 10 lieux caractéristiques de la commune grâce à des énigmes. Tout au long du parcours, il faudra prendre des selfies en suivant les instructions.

Le même jour, c’est une journée intergénérationnelle qui se tiendra à Saint-Genis-des-Fontaines. Les légendes locales seront le thème d’un atelier de création d’un film d’animation. La médiathèque de la commune accueillera le conteur Wilfried Delahaie le 25 octobre. Les enfants de plus de 2 ans sont les bienvenus.

Le 24 et le 28, la médiathèque de Port-Vendres accueille l’association « Les enfants de Lude » pour une matinée de jeux.

Le 24 à Cerbère, les enfants pourront créer un petit film en pixilation, une technique d’animation, où des acteurs réels ou des objets sont filmés, image par image.

À Saint-André, les enfants sont attendus le 25 octobre pour le jeu de piste en autonomie « La revanche des simiots ». Le même jour, la compagnie GéluciDe présentera « Oscar et Carrosse », un spectacle théâtro-musical à Laroque-des-Albères.

Le 26, les enfants auront le choix entre plusieurs activités : l’escape game « Le mystère du monde à l’envers » à Laroque-des-Albères, une visite un peu spéciale de l’ancienne abbatiale de Saint-André qui sera accessible et un atelier de coloriages en réalité augmentée organisé par Micro Folie à Port-Vendres.

Comme au mois d’avril, le chantier de restauration de la goélette Miguel Caldentey sera accessible lors de cette semaine Mar i Munt. Le 27 octobre, les participants profiteront d’une visite puis d’un atelier explicatif sur la charpenterie de marine.

Le 27, c’est la journée entière qui sera dédiée aux animaux de la ferme et aux légendes. Les 3-8 ans profiteront d’activités ludiques et éducatives sur deux sites : la ferme découverte de Saint-André et le Musée des Nin’s à Saint-André également.

Cette semaine Mar i Munt se terminera par des activités en rapport avec Halloween. Deux projections : Les Trolls 3 à Palau-del-Vidre le 28 et Coco le même jour à Villelongue-dels-Monts. Le lendemain, un après-midi Halloween est prévu à Villelongue-dels-Monts avec une chasse aux bonbons et de nombreuses autres animations.