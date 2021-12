Immobilier | Pourquoi les Français achètent et leurs nouvelles envies pour 2022

La crise sanitaire et les confinements de l’année 2020 ont totalement bouleversé les habitudes des Français. Leur comportement immobilier a lui aussi changé. Désormais, les Français sont prêts à déménager pour profiter d’une meilleure qualité de vie. Et cela se ressent sur le marché immobilier. Depuis 2019, les achats de maisons dans les communes moins densément peuplées sont en hausse. Les acquéreurs sont très souvent originaires d’une commune de forte densité.

L’envie d’une meilleure qualité de vie ou d’habiter dans un territoire jugé plus agréable séduit 26% des Français ; soit 3% de plus qu’en 2019. C’est la 4e raison de déménager. Parmi les personnes qui ont déménagé ou qui vont le faire en raison de la crise sanitaire, le souhait d’un cadre de vie plus agréable et plus spacieux permettant de concilier vie professionnelle et le besoin de mieux vivre chez soi, arrive en tête des critères.

69% expriment la volonté d’avoir un extérieur ; 67% souhaitent déménager pour avoir plus d’espace ; et 60% pour s’établir dans une zone moins densément peuplée.

18% des personnes interrogées déclarent avoir déménagé au cours des 18 derniers mois. Parmi elles, 4 sur 10 indiquent que la crise sanitaire a déclenché (22%) ou accéléré (17%) ce déménagement. 16% des sondés confient avoir un projet de déménagement avec une échéance d’un an. Pour 38% d’entre eux, celui-ci est lié au contexte de la crise sanitaire.