Sondage : 2 perpignanais sur 3 se disent satisfaits de l’action de Louis Aliot

Article mis à jour le 21 juillet 2023 à 20:10

Comme annoncé par nos confrères de France Bleu Roussillon, les résultats du sondage* facturé pas moins de 33.000€ par la mairie sont plutôt bons pour le maire Rassemblement National de Perpignan. Selon les documents que nous avons consultés, si 14% des 600 personnes sondées se disent «pas du tout satisfaits», ils sont en revanche 17% à être «très satisfaits».

En cumulant les deux indices « plutôt » et « très satisfait», le résultat à mi-mandat est sans appel : 67% des Perpignanais se satisfont de l’action de Louis Aliot. «Un bon niveau de satisfaction pour un maire» selon Julie Gaillot de l’institut de sondage CSA qui a mené l’enquête. Décryptage avec la directrice du pôle société.

Les sondés du mi-mandat mettent la sécurité et l’action au crédit de Louis Aliot

Les Perpignanais placent la sécurité parmi leur priorité. L’action en matière de sécurité et la police municipale amènent un fort taux de satisfaction pour le maire. Louis Aliot «se distingue d’autres maires parce qu’il répond bien à ce besoin», nous confie Julie Gaillot. L’action de la police municipale est prioritaire pour 26% des sondés, et ils affichent leur satisfaction à 64%.

À la question, «pour quelles raisons êtes-vous satisfait de Louis Aliot en tant que Maire de Perpignan ?», les personnes sondées ont répondu à 32% par le sujet de la sécurité. 24% déclarent être satisfaits par l’action de Louis Aliot contre les dealers, et 12% par la présence de la police municipale et nationale.

Julie Gaillot revient également sur les réponses spontanées. «Plus de 4 personnes sur 10 nous répondent spontanément qu’ils sont satisfaits parce que le maire est à la manœuvre, et qu’il agit.»

Les priorités des Perpignanais : la santé, la revitalisation du cœur de ville, l’accompagnement des séniors

Sur ces sujets, le maire a plus de mal à convaincre précise Julie Gaillot. Sur la santé et l’accès aux soins placés en numéro un des priorités des Perpignanais, les répondants au sondage ne se disent satisfaits qu’à 43%, contre 53% d’insatisfaits. Quant au troisième sujet prioritaire, la revitalisation des commerces de centre-ville, ils ne sont que 34% à se dire satisfaits contre 60% d’insatisfaits. Les Perpignanais ont placé l’accompagnement des séniors et des personnes les plus fragiles en quatrième position de leurs priorités. Et là non plus, Louis Aliot a du mal à convaincre avec 36% de satisfaits.

Quels motifs avancés par les insatisfaits à l’action de Louis Aliot ?

Parmi les personnes sondées, 33% se disent insatisfaits, et ils justifient leur position. 22% disent qu’ils ne voient pas d’amélioration ou que la ville s’est même dégradée. 11% n’aiment pas ses choix et 7% déclarent spontanément qu’il « ne tient pas ses promesses.» L’étiquette du Rassemblement National pèse pour 28% des sondés. Ils déclarèrent ne pas aimer les idées ou le parti du RN.

Autre motif d’insatisfaction: «pas d’amélioration de la sécurité, pas d’action réelle contre les dealers pour 7%». «Pas d’amélioration sur propreté, ville sale, entretien des espaces verts» pour 10%. 8% perçoivent un «manque d’écologie, trop de voitures». Et pour 4% c’est la réhabilitation du centre-ville qui est qualifiée de «trop lente.»

Quid de la satisfaction des électeurs des autres candidats au premier tour des municipales de 2020 ?

L’institut de sondage a questionné les sondés sur leur vote de premier tour aux élections municipales de 2020. «Louis Aliot n’a pas du tout perdu sa base électorale, bien au contraire», nous précise Julie Gaillot. 96% des votants de Louis Aliot du premier tour se disent satisfaits de son action après trois ans à la mairie de Perpignan.

«Non seulement il conserve une assise électorale élevée, mais en plus il ne braque pas les autres électorats.» Les votants du premier tour du candidat En Marche Romain Grau se disent satisfaits à 55%, quand 46% des votants ayant apporté leur suffrage à l’ancien maire Les Républicains Jean-Marc Pujol sont aujourd’hui satisfaits de l’action du nouveau maire Louis Aliot.

*600 personnes représentatives de la population de Perpignan ont été questionnées par téléphone entre le 4 et le 15 juillet.