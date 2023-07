Théâtre citoyen : 5, 4, 3, 2, 1, c’est l’heure du festival 543 à Coustouges

Le festival 543 présente sa 4e édition du 3 au 6 août 2023. Ce festival, né suite à une résidence d’artistes près de Coustouges, est désormais un rendez-vous attendu dans la vallée du Haut Vallespir. La volonté est de proposer à ce public une variété de spectacles et de formes artistiques, pensés pour l’extérieur.

Le théâtre présenté à Coustouges est un théâtre citoyen. Mais ce n’est pas tout, le festival 543 agit également en faveur de la transition écologique du secteur culturel du territoire et du département des Pyrénées-Orientales. C’est aussi un festival qui se veut paritaire avec une majorité de femmes, aussi bien chez les professionnels que chez les amateurs.

Au départ, entre 2013 et 2015, Angèle Baux-Godard et une vingtaine d’acteurs de la vie culturelle formaient la résidence d’artistes Probedones d’Abaigt, à Saint-Laurent-de-Cerdans. Celle-ci avait pour but de donner la possibilité à des artistes émergents de préparer leurs créations et de commencer un travail culturel avec la commune. C’est ce point de départ qui a lancé le festival 543 quelques années plus tard.

La première édition du festival s’est tenue en 2020, en pleine crise sanitaire. Les artistes Antoine Caubet, Pierre Baux et Violaine Schwartz, avaient envie de montrer que le spectacle vivant était important et nécessaire. Ils voulaient aussi porter la littérature par des voix et des corps. Son nom vient de la borne frontière située près des villages catalans, non loin du village de Coustouges.

Aujourd’hui, le festival est devenu itinérant et s’expatrie dans les 14 villages de la communauté de communes du Haut Vallespir. Des spectacles sont donc programmés à Montbolo, Prats-de-Mollo-la-Preste et Saint-Laurent-de-Cerdans.

Qui compose la troupe et l’équipe du festival 543 ?

Les artistes qui participent à ce festival ont entre 19 et 65 ans. Ce sont des professionnels aux parcours très différents mais aux expériences complémentaires. Certains sont acteurs de théâtre et de cinéma, d’autres musiciens, mais il y a aussi une autrice, un compositeur, une acrobate, un réalisateur, une danseuse… Tous viennent à Coustouges pour le charme du village mais aussi pour la convivialité et la proximité avec le public ainsi que l’exigence artistique qui y règne.

Ils sont aussi tous animés par cette volonté de proposer un théâtre qui mélange théâtre populaire et théâtre d’art, ouvert sur l’autre, comme l’est la commune frontalière de Coustouges, où résonnent trois langues, le français, l’espagnol et le catalan.

Mais la particularité du festival 543 est qu’il ne se compose pas uniquement de professionnels. En effet, depuis la deuxième édition, des amateurs de la région sont invités à participer, pour enrichir la distribution. Le fait de partager la scène est devenu un point fort du festival. Les habitants ont même accès à des ateliers durant l’hiver.

Le Suicidé et Sinfonietta à l’honneur pour cette édition du Festival 543

Pour cette 4e édition du festival 543, les deux œuvres choisies sont Le Suicidé de Nicolaï Erdman, traduit du russe par André Markowicz et Sinfonietta du Professeur Frœppel, autour de l’œuvre de Jean Tardieu.

La première est une pièce, ou plutôt une chorale, qui est en réalité une ode à la vie. La troupe du festival 543 présentera son interprétation à deux reprises, après quatre semaines de répétition in situ. Sinfonietta reviendra sur l’œuvre de Jean Tardieu. Une lecture polyphonique des textes de cet écrivain et poète français du XXe siècle. Deux représentations seront proposées dont une à Prats-de-Mollo-la-Preste.

D’autres spectacles seront donnés lors de ce festival. Comme des Bêtes de Violaine Bérot et L’Odyssée d’Homère, dans une traduction d’Emmanuel Lascoux. Violaine Bérot présente son roman choral autour du thème de la violence institutionnelle qui revient aussi sur la place de l’homme dans la nature. Dans un autre genre, cette nouvelle version de l’un des deux poèmes fondateurs de la culture grecque antique mêlera grec ancien et français qui vibreront comme deux instruments.

Une édition 2023 qui s’épanouit à travers l’exploration des diverses formes d’art

Même si le théâtre représente la majorité des créations proposées lors du festival 543, d’autres arts font partie de la programmation.

Cirque : La compagnie La Horde dans les pavés, un collectif d’intervention acrobatique fondé en 2020, proposera Impact d’une course. Un spectacle déambulatoire guidé par cinq acrobates-danseurs et un musicien qui les accompagnera dans les rues du village de Coustouges le 4 août dès 20h45.

Cinéma : Une séance de cinéma est organisée le 5 août à Saint-Laurent-de-Cerdans. Le court-métrage Port Bou de Jean Anouilh sera projeté. Il met en scène un père qui traverse la frontière franco-espagnole pour faire soigner son fils mourant. La musique du film est signée Pascal Comelade, un artiste catalan installé en Vallespir. Un court-métrage qui s’ancre parfaitement dans l’esprit du festival.

Concert : À l’image du festival Pablo Casals, le festin 543 propose un concert dans l’église de Coustouges le 6 août. Dominique Pifarély et Vincent Courtois, deux musiciens de jazz et de musique improvisée, auront pour mission de créer une musique puissante qui résonnera dans toute l’église.

Danse et littérature : Et donc ! est une conférence totalement inhabituelle où Cécile Loyer et Violaine Schwartz donnent successivement la parole à plusieurs personnages mais sous forme de saynètes.

Pour clôturer ce festival, rien de mieux que la danse, pour se rassembler et avoir le sourire. C’est donc avec un bal animé par DJ Manuus que le festival tirera sa révérence à Coustouges le dimanche 6 août.