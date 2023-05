Bouleverser le train-train quotidien avec l’Occitanie Rail Tour

Article mis à jour le 1 mai 2023 à 08:53

Depuis quelques années, l’Occitanie développe son offre ferroviaire avec diverses opérations telles que des billets vendus à 1€, des offres pour les jeunes et/ou les seniors, des tarifs dégressifs selon le nombre de trajets effectués… Testé l’année dernière, l’Occitanie Rail Tour reprend du service en 2023 avec quelques évolutions. Ce concept pourrait se définir comme une nouvelle façon de voyager, accessible aussi bien aux touristes qu’aux habitants de la région.

Le concept « Occitanie Rail Tour » en quelques mots

La Région et le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) ambitionnent de réinventer le voyage initiatique pour les jeunes adultes ; mais aussi, d’inventer le voyage positif pour tous les publics. Présentée comme éco-responsable, sociale, et économique, cette initiative a été lancée pour permettre de découvrir l’Occitanie grâce au train. Elle s’adresse à tous, y compris aux publics modestes. Dans un contexte où il apparaît comme crucial de trouver un équilibre entre l’essor du tourisme et la nécessité d’agir face à l’urgence climatique, la décision a été prise de mettre l’accent sur le développement d’options ferroviaires durables. Carole Delga précise « L’Occitanie Rail Tour, développé par notre Comité Régional du Tourisme et des Loisirs, confirme une double ambition. D’une part, un engagement afin de permettre au plus grand nombre de découvrir l’Occitanie. Avec une volonté forte, celle de préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens, pour que chacun puisse accéder aux vacances et aux loisirs librement. C’est primordial quand on sait que plus d’un tiers des Français ne partent pas en vacances chaque année. D’autre part, une envie de train bien réelle chez les Français. »

La Région Occitanie et ses actions pour le climat

Pour assurer la relance de l’économie et la justice sociale, mais également pour répondre au défi climatique, la Région a adopté en 2020, son Pacte vert pour l’Occitanie. Elle mise sur la participation et l’adhésion des voyageurs pour un changement des modes de vie et une mise en place de politiques innovantes et responsables. De ce fait, le transport ferroviaire s’inscrit complètement dans ce Pacte vert. Le lien entre train et tourisme est-il à démontrer ? En 2022, grâce au 1,8 million de billets de train vendus à 1€, 20 millions d’euros de consommation d’activités de loisirs ont été générés. Ces retombées ont suscité l’envie du CRTL de relier l’offre touristique et celle des transports. Cela peut sembler d’autant plus logique que plus de 60% de l’offre touristique de la région se situe à moins de 20 minutes d’une gare.

Le succès du train en Occitanie

Loin d’en être à son coup d’essai, La Région est une habituée du rail à petit prix. L’objectif est d’atteindre 100.000 voyageurs par jour dans les trains régionaux liO. Les tarifications proposées, notamment durant la période estivale, se veulent attractives et ciblées sur différents publics. Les premiers week-ends de chaque mois, les billets sont proposés à 1€ sur l’ensemble des lignes d’Occitanie pour tous les voyageurs. Du 14 juillet au 15 août, tous les voyages sur les trains liO ne coûteront que 1€ pour les jeunes de moins de 26 ans, les groupes peuvent bénéficier de réductions. Ils ne sont pas en reste, les seniors ont eux aussi la possibilité de prendre le train à moindres frais. À chaque saison son avantage, durant l’hiver, des offres dédiées à la montagne et aux stations de ski sont élaborées.

L’Occitanie Rail Tour en pratique

Cette offre de voyage se présente sous la forme d’un Pass à 10€ par jour et par personne pour découvrir toute l’Occitanie. Elle s’adresse à tous les voyageurs, français ou étrangers, résidents d’Occitanie ou non. Chaque voyageur a la possibilité de construire son séjour comme il le souhaite, il peut s’arrêter et repartir autant de fois qu’il en a envie.

Le Pass est dématérialisé et s’achète exclusivement en ligne sur le site liO. Il est valable sur l’ensemble des lignes TER régionales identifiées et 365 jours par an. 150 gares-étapes régionales ont été identifiées, traversées par 19 lignes. Chaque voyageur pourra donc visiter l’Occitanie selon ses préférences et se créer un itinéraire sur mesure, par exemple, pour découvrir les vignobles, des sites classés à l’UNESCO, des plages, des stations de sports d’hiver, participer à des festivals…

Une collaboration multisectorielle pour une expérience de voyage durable et innovante

Le CRTL ne cache pas son envie de rassembler un grand nombre de partenaires autour de cette offre de voyage inédite. Il peut s’agir de partenaires en immersion qui effectueraient des pré-acheminements en train ou en car, des groupes d’hébergements qui proposeraient des services, des acteurs du secteur loisirs et des prestataires d’activités de pleine nature, d’une éco-station de services conçue autour des mobilités douces.

Une stratégie de communication bien rodée

Pour valoriser son Occitanie Rail Tour, le CTRL a développé une importante stratégie de communication auprès du grand public, des journalistes et des tour-opérateurs. Le grand public a pu voir une campagne TV sur les chaînes du groupe France Télévisions ainsi que des campagnes digitales et sociales. Le CRTL a également mis en place un partenariat avec l’application Komoot pour valoriser le Pass Occitanie Rail Tour et avec Explore France pour mettre en avant les Contrats de Destination.

Les journalistes ont pu bénéficier d’un dossier de presse qui présentait les principaux sites à visiter et les activités à réaliser à moins de 40 minutes à pied des gares desservies par les trains liO. Enfin, les tour-opérateurs ont reçu un manuel des ventes pour séduire les touristes étrangers et les inciter à venir visiter l’Occitanie.