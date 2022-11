Le tourisme génère des emplois… surtout en période estivale

En 2019, ces deux secteurs génèrent 41.900 emplois touristiques dans la région , soit un emploi touristique sur trois. Entre janvier et août, le nombre de ces emplois est multiplié par 2,4 dans le secteur de l’hébergement et par 4,7 dans celui de la restauration.

Les secteurs du commerce de détail alimentaire et non alimentaire, des activités de sports et de loisirs voient également leur nombre d’emplois touristiques augmenter durant l’été. Mais l’amplitude saisonnière la plus forte a lieu dans le secteur du patrimoine et de la culture, avec un nombre d’emplois multipliés par 7,5 entre janvier et août.