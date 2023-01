Bénéficier des aides pour acheter un vélo neuf dans les Pyrénées-Orientales

Pour obtenir ces aides, rendez-vous sur le site primealaconversion.gouv.fr dans les six mois suivant la date d’achat du vélo neuf. Plusieurs documents sont nécessaires, copie de la facture, justificatif d’identité, copie de l’avis d’imposition et justificatif de domicile. Lorsque le vélo remplace un véhicule polluant, il est impératif de joindre : copie du certificat de destruction, certificat d’immatriculation du véhicule recyclé et certificat de date de remise pour destruction du véhicule.