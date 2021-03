Une année de Covid-19 dans les Pyrénées-Orientales | Photoreportage et témoignages

Pandémie, virus chinois, Coronavirus, la ou le Covid selon les écoles. Confinement accompagné de ses déclinaisons jusque-là inconnues de nos dictionnaires ; sans oublier couvre-feu, attestation. Distanciel, présentiel et autres nouveaux logiciels. Professionnels, ceux en première ligne, en seconde ligne. Essentiels, si peu nombreux qu’ils en deviennent confidentiels. Des masques totémiques, du gel hydroalcoolique, des tests antigéniques. Symboles des spécialistes en santé que nous sommes tous désormais. Sidération, détresse, solitude, espoir ; une vague de sentiments qui répondait à celles du virus. Puis le vaccin est arrivé à la vitesse de la 5G, ravivant au passage de vieilles animosités. Des variants qui continuent de nous faire voyager….

Autant de mots qui ont envahi notre espace depuis qu’Emmanuel Macron a déclaré la guerre à cet ennemi invisible un 16 mars 2020. Depuis la Covid a emporté près de 90.000 Français ; 2,6 millions d’êtres humains à l’échelle de la planète. De longs mois déclinés en images et accompagnés par deux témoignages qu’une année sépare.

Grâce à la bienveillance des autorités, Maïté a pu accompagner les dernières heures de son “papouri” en plein premier confinement. “José avait 87 ans ; et il était malade depuis fort longtemps. Autour de lui, nous étions tous préparés à ce moment. Mon père ne souhaitait pas passer les derniers instants de sa vie seul à l’hôpital. Avec ma sœur, nous avons dû insister auprès des équipes médicales. Finalement, il aura attendu que je fasse les 180 kilomètres qui me séparaient de son domicile à Barcelone pour son dernier soupir.”

“Je n’ai pas pu assister à ses obsèques. Mais avoir été présente pour tenir sa main et sentir la vie quitter son corps alors que j’étais à ses côtés a été un vrai soulagement. Je remercie le Mosso d’Escadra posté à La Jonquère qui a vu la détresse dans mes yeux et senti l’angoisse dans ma voix pleine de larmes de ne pas parvenir à arriver à temps pour faire un dernier baiser à mon père. Nous étions le 20 avril 2020 et les Barcelonais à 20h00 sont sortis à leurs fenêtres. Ils remerciaient les soignants ; mais moi j’ai voulu y voir le dernier adieu à mon père de ses concitoyens”.