Une conjoncture économique en demi-teinte au second trimestre 2022

Malgré l’avenir incertain et les craintes, 51,5% des chefs d’entreprise ont admis avoir recruté ou être dans un processus de recrutement . Mais depuis 2019, un phénomène vient entacher ces démarches puisque 82,4% d’entre eux ont éprouvé des difficultés à recruter, à cause d’un manque de candidatures et d’une pénurie de main-d’œuvre.

Pourtant, la note de conjoncture de l’INSEE affirme qu’entre fin mars et fin juin 2022, l’emploi salarié augmente de 0,4% en Occitanie. Fin juin, la région dénombre 2.156.000 salariés, soit 8.500 de plus qu’à la fin du trimestre précédent. Cette hausse est notamment due au secteur de l’industrie et aux services marchands. Dans la construction et l’intérim, l’emploi reste stable. Cette hausse est portée par l’emploi salarié privé qui progresse de 0,5% pour le deuxième trimestre consécutif et dépasse même de 5,3% son niveau d’avant-crise. Quant à l’emploi salarié public, la progression est plus timide, avec une hausse de seulement +0,1% par rapport au premier trimestre.