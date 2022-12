Cinéma | L’Institut Jean Vigo dévoile sa programmation du 1er trimestre 2023

Le 7 mars, une soirée spéciale est organisée à l’Institut Jean Vigo en partenariat avec le Conseil Département 66 et l’association Le Cercle. Elle débutera à 18h au Village Associatif puis se poursuivra par la projection de La conférence des femmes, Nairobi 85 de Françoise Dasques puis d’Organizadas de Guadalupe Freire et Camila Zenclussen.

Le jeudi 9 mars, la semaine des droits de femmes continue avec la projection de Sylvie en présence de la réalisatrice Clem Hue, puis de Ovarian Psychos de Joanna Sokolowski et Kate Trumbull-Lavalle, un film présenté et suivi d’un débat sur la mixité choisie avec l’association Le Cercle et la Casa Bicleta. Cette soirée est organisée en partenariat avec le Conseil Départemental 66 et Le Cercle.