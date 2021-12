Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 2 décembre

Selon un récent baromètre Suez réalisé par Odoxa, 87% des habitants d’Occitanie se disent attentifs à la réduction de leurs déchets au quotidien. Ils sont 78 % à faire part de leurs difficultés à réduire leurs déchets. La principale cause ? La prédominance des emballages. Parallèlement, seul 1 habitant sur 3 privilégie à ce jour les circuits courts et 16 % achètent des produits alimentaires en vrac. Des résultats liés à la présence – ou non – de services favorisant la réduction des déchets à proximité du domicile.

« Des habitants qui portent de plus en plus d’intérêt au réemploi. En 2021, le secteur du réemploi et de la seconde main continue d’être un bon vecteur de réduction des déchets : 65 % des personnes interrogées revendent des objets et équipements sur des plateformes dédiées (Le bon coin, Vinted, …) et 65 % font des dons à des associations, des recycleries ou dans des bennes de collecte.

De plus, 55 % des habitants d’Occitanie adhérent pleinement au principe des ressourceries et des recycleries. »