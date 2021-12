Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 9 décembre

Réuni le 19 novembre, le comité départemental sécheresse maintient son constat d’une période de sécheresse particulièrement longue, due à un été chaud et un début d’automne peu pluvieux. Aujourd’hui encore, on observe que les tensions sur les ressources en eau persistent malgré les précipitations abondantes de début novembre. Le niveau des nappes phréatiques reste bas sur plusieurs secteurs ; tout comme les débits restent faibles sur des cours d’eau, notamment l’aval de l’Agly et de la Têt.

Sur les cours d’eau de l’Agly aval, de la Têt (aval et bassin versant de la Lentilla) ainsi que sur les nappes des secteurs Agly-Salanque, Têt et Aspres-Réart des mesures de restrictions sont effectives et conduisent, pour les usages non essentiels, jusqu’à des interdictions. Par exemple, afin d’assurer l’alimentation en eau potable des secteurs de Latour-de-France et Estagel, tout prélèvement dans le canal de la Plaine de Latour-de-France, Montner et Estagel est désormais interdit.