Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 6 janvier

L’Insee a publié ses traditionnels chiffres de population. Parmi les treize départements d’Occitanie, la Haute-Garonne et l’Hérault se distinguent par une forte croissance de leur population qui les place dans le peloton de tête des départements de métropole. La Haute-Garonne occupe la première place avec la Gironde (+1,3% par an) ; alors que l’Hérault est à égalité avec la Haute-Savoie et la Loire-Atlantique (+1,2%). Dans ces départements, par ailleurs très peuplés, l’excès des naissances sur les décès s’ajoute à un excédent migratoire particulièrement élevé (+0,7% en Haute-Garonne et +1,0% dans l’Hérault). Seuls le Tarn-et-Garonne et le Gard bénéficient également d’un accroissement naturel (+0,1% par an).

Dans les neuf autres départements, les décès sont plus nombreux que les naissances. Le déficit naturel est très marqué dans le Lot et le Gers (-0,5% par an) ; soit un déficit parmi les plus importants de France métropolitaine. Les Hautes-Pyrénées, la Lozère, l’Aveyron et l’Ariège, avec des soldes naturels compris entre -0,4% à -0,3% par an, se situent également en queue de classement des départements français. Dans ces territoires, l’apport migratoire permet juste de conserver une population stable. Enfin, l’Aude, le Tarn et les Pyrénées-Orientales connaissent également des déficits naturels ; mais moins prononcés (-0,2% par an). Dans ces trois départements, l’apport migratoire fait plus que compenser ces déficits et leur permet de gagner des habitants.