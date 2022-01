Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 13 janvier

Passée un peu sous les radars, la première signature d’un Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique pour la région Occitanie a eu lieu à Céret en novembre dernier et concerne le Pays Pyrénées Méditerranée. 14 millions d’euros sont d’ores et déjà mobilisés aujourd’hui par l’Etat dans le cadre du Plan de relance. Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique, économique dans les territoires, le Gouvernement a proposé aux collectivités territoriales un nouveau type de contrat : le contrat de relance et de transition écologique.