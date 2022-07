Zum Zum l Un nouveau magazine culturel pour la création contemporaine et la scène émergente de l’Eurorégion

Article mis à jour le 1 juillet 2022 à 11:03

Un tout nouveau magazine télé Zum-Zum, né grâce au soutien de l’Eurorégion, sera réalisé avec la participation de France 3, TV3 et IB3 des Baléares. Sébastien Girard, porteur du projet, journaliste et producteur audiovisuel souligne que le projet « se veut une connexion au-delà des frontières, mettant en valeur l’éclectisme des langues, des histoires et des personnalités culturelles et artistiques de l’Eurorégion ». L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée* vise notamment à « promouvoir es projets partagés entre les îles Baléares, la Catalogne et la région Occitanie ».

♦ Près de 22.000 € pour mettre en lumière toutes les formes de culture dans le territoire de l’Eurorégion

Le magazine Zum Zum abordera un large éventail de domaines artistiques : théâtre, danse, musique, peinture, sculpture, animation, cinéma, arts de la rue, bande dessinée et littérature, avec une proposition audiovisuelle qui amène le spectateur à vivre une expérience immersive avec l’équipe du film. L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, entité transfrontalière dont font partie le gouvernement des îles Baléares, la Generalitat de Catalunya et la région Occitanie, a récemment annoncé une nouvelle ligne d’aide pour les projets culturels.

« Ces subventions ont pour objectif de promouvoir la diversité culturelle au sein de l’Eurorégion et une culture ouverte dans le bassin méditerranéen et solidaire avec les autres territoires, notamment en soutenant le développement et la création artistique sous toutes ses formes et en valorisant l’ensemble de son patrimoine ».

Dans le cadre de l’appel 2022, doté d’un budget total de 125.000 euros, 14 demandes ont été soumises, avec la participation de 32 associations. Parmi celles-ci, 4 sont le fait d’organisations de la région Occitanie, 3 des îles Baléares et 7 sont dirigées par des organisations de Catalogne.

♦ Zum-Zum, une pépite hébergée au Pôle action média du Soler

En 2021, Zum-Zum, dirigée par Ampli Productora, membre du Pôle Action Média du Soler était l’un des 6 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet culturel de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. La participation conjointe des télévisions publiques de l’Eurorégion autour de ce nouveau magazine culturel est une première à l’échelle du territoire. « Il s’agit d’une nouveauté stimulante qui est déjà une tradition dans d’autres territoires transfrontaliers, comme dans le cas des télévisions publiques européennes des régions francophones ou germanophones ».

Ampli Productora est une société de production audiovisuelle qui affiche sa volonté de travailler avec « des médias et des institutions de Toulouse à Barcelone ». La société lancée par Sébastien Girard produit du contenu pédagogique, des chroniques, des documentaires. Parmi ses offres de service, traduction, doublage, sous-titrage, est disponible en toutes les langues et sur tous les supports.

C'est au tour de Sebastien Girard-Figueres de @AmpliProductora, une société de production audiovisuelle qui crée des ponts culturels et économiques entre les deux Catalognes.



RDV ce vendredi pour la partie bonus de l'interview 😉 pic.twitter.com/4zu1IYGuao — Pôle Action Média (@ClusterPAM) August 23, 2021

♦ Des projets culturels pour « promouvoir les langues, la mobilité des artistes »…

L’Eurorégion souligne la nécessité de cet appel à projets annuel, d’ores et déjà reconnu et attendu par les acteurs du secteur culturel, qu’ils soient des habitués de ces candidatures, ou au contraire, des acteurs émergents dont c’était la première candidature. Objectifs de l’appel à projet culturel de l’Eurorégion ? :

« Innovation, promotion des langues eurorégionales et des nouvelles cultures, égalité de genres, mobilité des artistes, des jeunes créateurs, numérisation des contenus artistiques, activités visant l’inclusion de groupes de la société présentant le plus de risque d’exclusion, ou encore les catégories de professionnels de la culture les plus exposées à la précarité en raison de la crise sanitaire actuelle ».

*L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un projet politique de coopération territoriale né en 2004, organisé sous forme de Groupement européen de Coopération Territoriale et se compose actuellement de la Generalitat de Catalogne, du Gouvernement des Îles Baléares et de la Région Occitanie, qui en assure la présidence tournante depuis le mois d’octobre 2020 jusqu’à fin 2022.