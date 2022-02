Vers un parlement des jeunes de Catalogne, des Baléares et de la région Occitanie

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, organisme transfrontalier qui regroupe la Generalitat de Catalogne, le gouvernement des Îles Baléares et la Région Occitanie, a décidé de créer un Parlement des jeunes de l’Eurorégion qui permettra d’écouter les propositions d’avenir des jeunes de ces territoires et de les transmettre aux institutions européennes. Cet organisme de participation sera mis en place à l’occasion de l’année européenne des jeunes, mise en place par les institutions de l’UE.

♦ La visite d’un délégation de l’Eurorégion à Bruxelles

Cette annonce a été réalisée lors de la visite d’une délégation de l’Eurorégion dans les institutions européennes à Bruxelles le 27 janvier 2022. Cette délégation était formée par Nadia Pellefigue, vice-présidente de la région Occitanie ; Rosario Sánchez Grau, ministre du Trésor public et des Relations extérieures des Îles Baléares ; Victòria Alsina Burgués, ministre de l’Action à l’étranger et du Gouvernement ouvert de la Generalitat de Catalogne, et Xavier Bernard-Sans, directeur général de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Les représentants de l’Eurorégion ont participé à plusieurs réunions de haut niveau, telles celles avec Elisa Ferreira, commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes, ou avec Apostolos Tzitzikostas, président du Comité des régions.

La création de ce Parlement s’accompagnera d’autres activités de l’Eurorégion dont les jeunes seront les protagonistes ; « avec un ambitieux programme englobant des interviews audiovisuelles afin de recueillir les avis et les propositions d’un grand nombre de jeunes de ces territoires, ainsi que l’organisation d’un concours sur les réseaux sociaux de projets liés à la dynamisation de langues telles que le catalan et l’occitan (aranais). »

Nadia Pellefigue, Rosario Sánchez, Victòria Alsina et Xavier Bernard-Sans lors de la réunion avec la commissaire européenne Elisa Ferreira à Bruxelles.

♦ « Construire un futur résilient d’ici à 2030 »

D’ailleurs, l’un des objectifs stratégiques de la feuille de route de l’organisme transfrontalier, qui est de « construire un futur résilient d’ici à 2030 », consiste à « donner une place essentielle aux jeunes dans l’Eurorégion ». Un objectif qui s’inscrit dans la priorité de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée : « améliorer l’inclusion sociale en encourageant la participation et la diversité culturelle ».

La vice-présidente Nadia Pellefigue a rappelé lors de ces réunions à Bruxelles, « nous avons transmis la voix de nos territoires, mais aussi nos actions communes alignées avec les enjeux prioritaires de l’UE, telles que le Pacte vert européen ». L’élue a évoqué la tenue fin 2022 du Forum méditerranéen des Comités économiques et sociaux euro-régionaux, « qui présentera des exemples citoyens de solutions innovantes pour les territoires du bassin méditerranéen ».