Eurorégion Pyrénées-Méditerranée | « Une vision globale pour un agir local »

Réunissant l’Occitanie, la Catalogne et les Baléares, l’Eurorégion permet, entre autres, d’échanger les bonnes pratiques ; et notamment en matière de préservation des ressources. Les Îles Baléares étudient une meilleure gestion de l’eau des piscines ; et à Port de la Selva en Catalogne, on travaille sur la digitalisation des usages de l’eau. Parmi les missions de l’Eurorégion ? Peser sur les États afin de permettre un changement de législation.

Xavier Bernard-Sans, directeur de l’Eurorégion de citer l’exemple de la réutilisation des eaux usées après traitement. Un usage possible en Catalogne et sur les Îles Baléares. En France, sauf à de très rares exceptions, les eaux usées traitées ne peuvent être réutilisées dans le cadre d’activités humaines.

♦ Réduire ou réutiliser l’eau ?

Le directeur de l’Eurorégion est revenu sur la préservation de la ressource en eau, un volet stratégique pour les 3 gouvernements. Xavier Bernard-Sans de préciser que nos territoires souffrent déjà du manque d’eau. Et, selon les experts, sont parmi les plus impactés par le changement climatique.

« Dans les Îles Baléares, nous travaillons pour que les mentalités changent. Mais pas seulement, nous apportons aussi de l’innovation créée par les chercheurs de l’Eurorégion pour agir sur la consommation d’eau. Tout particulièrement sur la gestion de l’eau des piscines des hôtels. En Catalogne, à Port-de-la-Selva, l’ensemble de la consommation de l’eau des maisons et des entreprises de tout un quartier est piloté grâce à des outils numériques ». Au-delà de ces nouvelles pratiques, l’Eurorégion a aussi vocation à agir sur les lois des États. « Nous comptons parmi les plus grands chercheurs en matière de sécurité sanitaire de l’eau potable. L’objectif est de produire des études prouvant que l’eau retraitée peut être réutilisée ».

Antoni Vicens i Vicens à gauche et Xavier Bernard-Sans à droite.

♦ Eurorégion – 2021-2030, « Une vision globale pour un agir local »

Pour Nadia Pellefigue, vice-présidente de l’Occitanie, il s’agit de fixer un nouveau cap, un nouvel horizon. « Il nous faut trouver des solutions communes à des problèmes partagés« . L’objectif est de mettre en place de nouvelles stratégies pour « répondre aux défis climatiques, écologiques, sociaux, culturels, démocratiques et économiques ». Nadia Pellefigue de citer plusieurs actions déjà en œuvre et notamment durant la pandémie. « Durant la pandémie, nous avons accompagné dans l’équipement de matériels de son et d’image les 12 universités contraintes au cours en distanciel ». Une rencontre pour « réaffirmer des priorités communes » entre les 3 élus en charge des relations extérieures. Pour Montserrat Vilalta de la Generalitat de Catalogne, il s’agit du bon moment pour renforcer les liens entre les exécutifs de l’Eurorégion. « Après la crise sanitaire, nous abordons une nouvelle étape dans la coopération tranfrontaliere. Une coopération qui se base sur des usages et des priorités communes ». Antoni Vicens i Vicens des Îles Baléares de rappeler qu’il s’agit de réaffirmer les orientations après la crise du Covid. « C’est la première fois que nous parions sur nos points communs. Nous voulons travailler autour de 3 grands axes communs : social, économique et climatique ». Pour Nadia Pellefigue, l’Eurorégion est la bonne échelle de territoire pour répondre aux besoins des concitoyens.

Nadia Pellefigue, vice-présidente de l’Occitanie.

Montserrat Vilalta de la Generalitat de Catalogne

♦ Carte d’identité de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

15 millions d’habitants et un territoire de 110 000 km2,

Plus de 35 espaces naturels terrestres, marins et littoraux,

400M€ de PIB en 2019,

700 000 étudiants, professeurs et chercheurs,

Entre 1 et 1,5M€ de budget cofinancé par les 3 institutions,

Carole Delga assure la présidence tournante de 2 ans jusqu’en 2022.

// Pour aller plus loin